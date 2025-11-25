- Büyüme
İşlemler:
29
Kârla kapanan işlemler:
22 (75.86%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (24.14%)
En iyi işlem:
173.52 USD
En kötü işlem:
-159.80 USD
Brüt kâr:
521.10 USD (17 844 pips)
Brüt zarar:
-479.78 USD (20 888 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (195.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
276.10 USD (6)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
95.65%
Maks. mevduat yükü:
1.39%
En son işlem:
41 dakika önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.17
Alış işlemleri:
20 (68.97%)
Satış işlemleri:
9 (31.03%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
1.42 USD
Ortalama kâr:
23.69 USD
Ortalama zarar:
-68.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-237.85 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-237.85 USD (3)
Aylık büyüme:
1.38%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
21.01 USD
Maksimum:
237.85 USD (7.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.31% (237.85 USD)
Varlığa göre:
0.43% (12.86 USD)
Dağılım
Sembol
İşlemler
Sell
Buy
XAUUSD
29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
Sembol
Brüt kâr, USD
Zarar, USD
Kâr, USD
XAUUSD
41
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol
Brüt kâr, pips
Zarar, pips
Kâr, pips
XAUUSD
-3K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +173.52 USD
En kötü işlem: -160 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +195.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -237.85 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 14
|
OctaFX-Real10
0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
|
Exness-Real18
0.00 × 2
|
TitanFX-01
0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 3
|
OctaFX-Real2
0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
|
Alpari-ECN1
0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
0.17 × 103
|
RoboForex-Prime
0.20 × 25
|
OctaFX-Real8
0.35 × 17
|
Axi-US06-Live
0.53 × 141
|
OctaFX-Real5
1.00 × 24
|
RoboForex-ProCent-3
1.17 × 231
|
ICMarketsSC-Live20
1.31 × 48
|
OctaFX-Real
2.96 × 23
|
OctaFX-Real3
3.84 × 38
|
FPMarkets-Live
4.00 × 5
|
TMGM.TradeMax-Live8
4.03 × 268
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
1%
0
0
USD
USD
3K
USD
USD
1
100%
29
75%
96%
1.08
1.42
USD
USD
7%
1:500