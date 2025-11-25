SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / TIGA MA V3 DRU 5M
A Sumitro Parikesit

TIGA MA V3 DRU 5M

A Sumitro Parikesit
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
5 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 18%
OctaFX-Real8
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
310
Gewinntrades:
237 (76.45%)
Verlusttrades:
73 (23.55%)
Bester Trade:
619.06 USD
Schlechtester Trade:
-586.16 USD
Bruttoprofit:
5 709.17 USD (214 068 pips)
Bruttoverlust:
-5 168.53 USD (228 417 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
34 (202.89 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 065.39 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
57.67%
Max deposit load:
38.09%
Letzter Trade:
8 Stunden
Trades pro Woche:
50
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
0.52
Long-Positionen:
188 (60.65%)
Short-Positionen:
122 (39.35%)
Profit-Faktor:
1.10
Mathematische Gewinnerwartung:
1.74 USD
Durchschnittlicher Profit:
24.09 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-70.80 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-1 020.16 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 020.16 USD (4)
Wachstum pro Monat :
14.92%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
21.01 USD
Maximaler:
1 030.72 USD (24.75%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
24.68% (1 028.05 USD)
Kapital:
20.68% (646.70 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 310
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 541
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -14K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +619.06 USD
Schlechtester Trade: -586 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +202.89 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 020.16 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OctaFX-Real8" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 14
OctaFX-Real10
0.00 × 1
OctaFX-Real6
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 2
TitanFX-01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 3
OctaFX-Real2
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
Alpari-ECN1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.17 × 103
RoboForex-Prime
0.20 × 25
OctaFX-Real8
0.35 × 17
Axi-US06-Live
0.53 × 141
OctaFX-Real5
0.96 × 24
RoboForex-ProCent-3
1.17 × 231
ICMarketsSC-Live20
1.31 × 48
OctaFX-Real
2.96 × 23
OctaFX-Real3
3.84 × 38
FPMarkets-Live
4.00 × 5
TMGM.TradeMax-Live8
4.03 × 268
noch 8 ...
Keine Bewertungen
2025.12.24 16:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 03:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 15:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 01:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 23:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 00:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 15:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 01:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 15:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 14:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 10:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 17:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 23:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.26 15:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 05:51
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.11.25 05:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.25 05:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.