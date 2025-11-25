- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
297
利益トレード:
227 (76.43%)
損失トレード:
70 (23.57%)
ベストトレード:
619.06 USD
最悪のトレード:
-586.16 USD
総利益:
5 527.60 USD (203 641 pips)
総損失:
-5 040.92 USD (219 091 pips)
最大連続の勝ち:
34 (202.89 USD)
最大連続利益:
1 065.39 USD (9)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
57.67%
最大入金額:
38.09%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
62
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
0.47
長いトレード:
185 (62.29%)
短いトレード:
112 (37.71%)
プロフィットファクター:
1.10
期待されたペイオフ:
1.64 USD
平均利益:
24.35 USD
平均損失:
-72.01 USD
最大連続の負け:
4 (-1 020.16 USD)
最大連続損失:
-1 020.16 USD (4)
月間成長:
15.72%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
21.01 USD
最大の:
1 030.72 USD (24.75%)
比較ドローダウン:
残高による:
24.68% (1 028.05 USD)
エクイティによる:
20.68% (646.70 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|297
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|487
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-15K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +619.06 USD
最悪のトレード: -586 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +202.89 USD
最大連続損失: -1 020.16 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OctaFX-Real8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 14
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 2
|
TitanFX-01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.17 × 103
|
RoboForex-Prime
|0.20 × 25
|
OctaFX-Real8
|0.35 × 17
|
Axi-US06-Live
|0.53 × 141
|
OctaFX-Real5
|0.96 × 24
|
RoboForex-ProCent-3
|1.17 × 231
|
ICMarketsSC-Live20
|1.31 × 48
|
OctaFX-Real
|2.96 × 23
|
OctaFX-Real3
|3.84 × 38
|
FPMarkets-Live
|4.00 × 5
|
TMGM.TradeMax-Live8
|4.03 × 268
レビューなし
