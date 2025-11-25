- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
294
盈利交易:
225 (76.53%)
亏损交易:
69 (23.47%)
最好交易:
619.06 USD
最差交易:
-586.16 USD
毛利:
5 438.66 USD (197 919 pips)
毛利亏损:
-4 953.08 USD (214 699 pips)
最大连续赢利:
34 (202.89 USD)
最大连续盈利:
1 065.39 USD (9)
夏普比率:
0.03
交易活动:
56.64%
最大入金加载:
38.09%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
82
平均持有时间:
4 小时
采收率:
0.47
长期交易:
183 (62.24%)
短期交易:
111 (37.76%)
利润因子:
1.10
预期回报:
1.65 USD
平均利润:
24.17 USD
平均损失:
-71.78 USD
最大连续失误:
4 (-1 020.16 USD)
最大连续亏损:
-1 020.16 USD (4)
每月增长:
16.36%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
21.01 USD
最大值:
1 030.72 USD (24.75%)
相对跌幅:
结余:
24.68% (1 028.05 USD)
净值:
20.68% (646.70 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|294
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|486
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-17K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +619.06 USD
最差交易: -586 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +202.89 USD
最大连续亏损: -1 020.16 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OctaFX-Real8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 14
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 2
|
TitanFX-01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.17 × 103
|
RoboForex-Prime
|0.20 × 25
|
OctaFX-Real8
|0.35 × 17
|
Axi-US06-Live
|0.53 × 141
|
OctaFX-Real5
|1.17 × 24
|
RoboForex-ProCent-3
|1.17 × 231
|
ICMarketsSC-Live20
|1.31 × 48
|
OctaFX-Real
|2.96 × 23
|
OctaFX-Real3
|3.84 × 38
|
FPMarkets-Live
|4.00 × 5
|
TMGM.TradeMax-Live8
|4.03 × 268
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
16%
0
0
USD
USD
3K
USD
USD
5
100%
294
76%
57%
1.09
1.65
USD
USD
25%
1:500