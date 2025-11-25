- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
297
Negociações com lucro:
227 (76.43%)
Negociações com perda:
70 (23.57%)
Melhor negociação:
619.06 USD
Pior negociação:
-586.16 USD
Lucro bruto:
5 527.60 USD (203 641 pips)
Perda bruta:
-5 040.92 USD (219 091 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
34 (202.89 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 065.39 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
57.67%
Depósito máximo carregado:
38.09%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
62
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
0.47
Negociações longas:
185 (62.29%)
Negociações curtas:
112 (37.71%)
Fator de lucro:
1.10
Valor esperado:
1.64 USD
Lucro médio:
24.35 USD
Perda média:
-72.01 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-1 020.16 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 020.16 USD (4)
Crescimento mensal:
15.72%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
21.01 USD
Máximo:
1 030.72 USD (24.75%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
24.68% (1 028.05 USD)
Pelo Capital Líquido:
20.68% (646.70 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|297
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|487
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-15K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +619.06 USD
Pior negociação: -586 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +202.89 USD
Máxima perda consecutiva: -1 020.16 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OctaFX-Real8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 14
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 2
|
TitanFX-01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.17 × 103
|
RoboForex-Prime
|0.20 × 25
|
OctaFX-Real8
|0.35 × 17
|
Axi-US06-Live
|0.53 × 141
|
OctaFX-Real5
|0.96 × 24
|
RoboForex-ProCent-3
|1.17 × 231
|
ICMarketsSC-Live20
|1.31 × 48
|
OctaFX-Real
|2.96 × 23
|
OctaFX-Real3
|3.84 × 38
|
FPMarkets-Live
|4.00 × 5
|
TMGM.TradeMax-Live8
|4.03 × 268
8 mais ...
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
16%
0
0
USD
USD
3K
USD
USD
5
100%
297
76%
58%
1.09
1.64
USD
USD
25%
1:500