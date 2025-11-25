- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
294
Прибыльных трейдов:
225 (76.53%)
Убыточных трейдов:
69 (23.47%)
Лучший трейд:
619.06 USD
Худший трейд:
-586.16 USD
Общая прибыль:
5 438.66 USD (197 919 pips)
Общий убыток:
-4 953.08 USD (214 699 pips)
Макс. серия выигрышей:
34 (202.89 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 065.39 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
59.47%
Макс. загрузка депозита:
38.09%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
79
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
0.47
Длинных трейдов:
183 (62.24%)
Коротких трейдов:
111 (37.76%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
1.65 USD
Средняя прибыль:
24.17 USD
Средний убыток:
-71.78 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-1 020.16 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 020.16 USD (4)
Прирост в месяц:
16.36%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
21.01 USD
Максимальная:
1 030.72 USD (24.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
24.68% (1 028.05 USD)
По эквити:
20.68% (646.70 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|294
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|486
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-17K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +619.06 USD
Худший трейд: -586 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +202.89 USD
Макс. убыток в серии: -1 020.16 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 14
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 2
|
TitanFX-01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.17 × 103
|
RoboForex-Prime
|0.20 × 25
|
OctaFX-Real8
|0.35 × 17
|
Axi-US06-Live
|0.53 × 141
|
RoboForex-ProCent-3
|1.17 × 231
|
ICMarketsSC-Live20
|1.31 × 48
|
OctaFX-Real5
|1.46 × 24
|
OctaFX-Real
|2.96 × 23
|
OctaFX-Real3
|3.84 × 38
|
FPMarkets-Live
|4.00 × 5
|
TMGM.TradeMax-Live8
|4.03 × 268
еще 8...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
16%
0
0
USD
USD
3K
USD
USD
5
100%
294
76%
59%
1.09
1.65
USD
USD
25%
1:500