- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
29
Profit Trade:
22 (75.86%)
Loss Trade:
7 (24.14%)
Best Trade:
173.52 USD
Worst Trade:
-159.80 USD
Profitto lordo:
521.10 USD (17 844 pips)
Perdita lorda:
-479.78 USD (20 888 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (195.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
276.10 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
95.65%
Massimo carico di deposito:
1.39%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.17
Long Trade:
20 (68.97%)
Short Trade:
9 (31.03%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
1.42 USD
Profitto medio:
23.69 USD
Perdita media:
-68.54 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-237.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-237.85 USD (3)
Crescita mensile:
1.38%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
21.01 USD
Massimale:
237.85 USD (7.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.31% (237.85 USD)
Per equità:
0.43% (12.86 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|41
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-3K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +173.52 USD
Worst Trade: -160 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +195.42 USD
Massima perdita consecutiva: -237.85 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 14
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 2
|
TitanFX-01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.17 × 103
|
RoboForex-Prime
|0.20 × 25
|
OctaFX-Real8
|0.35 × 17
|
Axi-US06-Live
|0.53 × 141
|
OctaFX-Real5
|1.00 × 24
|
RoboForex-ProCent-3
|1.17 × 231
|
ICMarketsSC-Live20
|1.31 × 48
|
OctaFX-Real
|2.96 × 23
|
OctaFX-Real3
|3.84 × 38
|
FPMarkets-Live
|4.00 × 5
|
TMGM.TradeMax-Live8
|4.03 × 268
Non ci sono recensioni
