- 자본
- 축소
트레이드:
402
이익 거래:
304 (75.62%)
손실 거래:
98 (24.38%)
최고의 거래:
619.06 USD
최악의 거래:
-586.16 USD
총 수익:
7 311.07 USD (289 128 pips)
총 손실:
-6 592.20 USD (309 060 pips)
연속 최대 이익:
34 (202.89 USD)
연속 최대 이익:
1 065.39 USD (9)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
62.42%
최대 입금량:
38.09%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
72
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
0.70
롱(주식매수):
243 (60.45%)
숏(주식차입매도):
159 (39.55%)
수익 요인:
1.11
기대수익:
1.79 USD
평균 이익:
24.05 USD
평균 손실:
-67.27 USD
연속 최대 손실:
4 (-1 020.16 USD)
연속 최대 손실:
-1 020.16 USD (4)
월별 성장률:
26.03%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
21.01 USD
최대한의:
1 030.72 USD (24.75%)
상대적 삭감:
잔고별:
24.68% (1 028.05 USD)
자본금별:
20.68% (646.70 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|402
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|719
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-20K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +619.06 USD
최악의 거래: -586 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +202.89 USD
연속 최대 손실: -1 020.16 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OctaFX-Real8"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 14
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 2
|
TitanFX-01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.17 × 103
|
RoboForex-Prime
|0.20 × 25
|
OctaFX-Real8
|0.35 × 17
|
Axi-US06-Live
|0.53 × 141
|
OctaFX-Real5
|1.13 × 24
|
RoboForex-ProCent-3
|1.17 × 231
|
ICMarketsSC-Live20
|1.31 × 48
|
OctaFX-Real
|2.96 × 23
|
OctaFX-Real3
|3.84 × 38
|
FPMarkets-Live
|4.00 × 5
|
TMGM.TradeMax-Live8
|4.03 × 268
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
25%
0
0
USD
USD
3.1K
USD
USD
7
100%
402
75%
62%
1.10
1.79
USD
USD
25%
1:500