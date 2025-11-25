SinyallerBölümler
Jasawidya

Big Wolf

Jasawidya
0 inceleme
4 hafta
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real8
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
87
Kârla kapanan işlemler:
21 (24.13%)
Zararla kapanan işlemler:
66 (75.86%)
En iyi işlem:
27.44 USD
En kötü işlem:
-8.04 USD
Brüt kâr:
198.04 USD (688 482 pips)
Brüt zarar:
-246.68 USD (954 497 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (19.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
27.44 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
8.81%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.43
Alış işlemleri:
24 (27.59%)
Satış işlemleri:
63 (72.41%)
Kâr faktörü:
0.80
Beklenen getiri:
-0.56 USD
Ortalama kâr:
9.43 USD
Ortalama zarar:
-3.74 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-48.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-48.38 USD (13)
Aylık büyüme:
-21.75%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
111.39 USD
Maksimum:
114.36 USD (55.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 26
ETHUSD 17
XAUUSD 16
BTCXAU 14
USDJPY 6
GBPUSD 4
USDCHF 3
USDCAD 1
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD -27
ETHUSD -31
XAUUSD 56
BTCXAU -27
USDJPY -5
GBPUSD -12
USDCHF 0
USDCAD -1
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD -231K
ETHUSD -28K
XAUUSD 58K
BTCXAU -63K
USDJPY -348
GBPUSD -571
USDCHF 14
USDCAD -78
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +27.44 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +19.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -48.38 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
FXView-Live
0.00 × 2
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.65 × 638
ForexClub-MT5 Real Server
0.90 × 21
FPMarketsLLC-Live
1.13 × 53
Exness-MT5Real12
1.13 × 67
ICTrading-MT5-4
1.22 × 226
Exness-MT5Real15
1.39 × 282
GOMarketsMU-Live
1.50 × 26
Pepperstone-MT5-Live01
1.62 × 66
PlexyTrade-Server01
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.88 × 287
OctaFX-Real2
3.00 × 2
Exness-MT5Real11
4.00 × 11
Exness-MT5Real
4.04 × 49
Exness-MT5Real28
4.17 × 6
Exness-MT5Real7
4.87 × 69
Ava-Real 1-MT5
5.42 × 19
VantageInternational-Live
5.71 × 154
İnceleme yok
2025.11.25 03:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
