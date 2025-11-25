- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
236
盈利交易:
78 (33.05%)
亏损交易:
158 (66.95%)
最好交易:
51.05 USD
最差交易:
-13.55 USD
毛利:
708.83 USD (1 594 086 pips)
毛利亏损:
-606.39 USD (1 459 440 pips)
最大连续赢利:
4 (97.04 USD)
最大连续盈利:
97.04 USD (4)
夏普比率:
0.08
交易活动:
52.95%
最大入金加载:
31.98%
最近交易:
3 几分钟前
每周交易:
41
平均持有时间:
3 小时
采收率:
0.90
长期交易:
76 (32.20%)
短期交易:
160 (67.80%)
利润因子:
1.17
预期回报:
0.43 USD
平均利润:
9.09 USD
平均损失:
-3.84 USD
最大连续失误:
13 (-48.38 USD)
最大连续亏损:
-55.87 USD (10)
每月增长:
47.14%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
111.39 USD
最大值:
114.36 USD (55.21%)
相对跌幅:
结余:
42.65% (114.25 USD)
净值:
2.62% (8.04 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|77
|BTCUSD
|41
|BTCXAU
|33
|ETHUSD
|27
|USDJPY
|16
|XAGUSD
|16
|GBPUSD
|10
|USDCHF
|9
|USDCAD
|5
|EURUSD
|1
|GBPJPY
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|103
|BTCUSD
|4
|BTCXAU
|-30
|ETHUSD
|-25
|USDJPY
|2
|XAGUSD
|79
|GBPUSD
|-22
|USDCHF
|4
|USDCAD
|-7
|EURUSD
|-3
|GBPJPY
|-2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|111K
|BTCUSD
|105K
|BTCXAU
|-61K
|ETHUSD
|-22K
|USDJPY
|607
|XAGUSD
|1.9K
|GBPUSD
|-1K
|USDCHF
|199
|USDCAD
|-341
|EURUSD
|-138
|GBPJPY
|-112
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +51.05 USD
最差交易: -14 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +97.04 USD
最大连续亏损: -48.38 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real35
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.54 × 1060
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.90 × 21
|
FPMarketsLLC-Live
|1.13 × 53
|
ICTrading-MT5-4
|1.22 × 226
|
FusionMarkets-Live
|1.23 × 79
|
Exness-MT5Real15
|1.24 × 419
|
GOMarketsMU-Live
|1.50 × 26
|
Exness-MT5Real12
|1.62 × 129
|
ICMarketsSC-MT5
|2.00 × 2
|
PlexyTrade-Server01
|2.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.74 × 87
|
OctaFX-Real2
|3.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.60 × 376
|
Exness-MT5Real11
|4.00 × 11
|
Exness-MT5Real
|4.92 × 72
|
Ava-Real 1-MT5
|5.42 × 19
|
Weltrade-Real
|5.60 × 121
|
Exness-MT5Real6
|5.62 × 55
Build your Trading Plan
Put your order, Put your Stop loss and let the profit Run
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月70 USD
26%
0
0
USD
USD
396
USD
USD
9
0%
236
33%
53%
1.16
0.43
USD
USD
43%
1:100