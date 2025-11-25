信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Wolf Instinct
Jasawidya

Wolf Instinct

Jasawidya
0条评论
可靠性
9
0 / 0 USD
每月复制 70 USD per 
增长自 2025 26%
Exness-MT5Real8
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
236
盈利交易:
78 (33.05%)
亏损交易:
158 (66.95%)
最好交易:
51.05 USD
最差交易:
-13.55 USD
毛利:
708.83 USD (1 594 086 pips)
毛利亏损:
-606.39 USD (1 459 440 pips)
最大连续赢利:
4 (97.04 USD)
最大连续盈利:
97.04 USD (4)
夏普比率:
0.08
交易活动:
52.95%
最大入金加载:
31.98%
最近交易:
3 几分钟前
每周交易:
41
平均持有时间:
3 小时
采收率:
0.90
长期交易:
76 (32.20%)
短期交易:
160 (67.80%)
利润因子:
1.17
预期回报:
0.43 USD
平均利润:
9.09 USD
平均损失:
-3.84 USD
最大连续失误:
13 (-48.38 USD)
最大连续亏损:
-55.87 USD (10)
每月增长:
47.14%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
111.39 USD
最大值:
114.36 USD (55.21%)
相对跌幅:
结余:
42.65% (114.25 USD)
净值:
2.62% (8.04 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 77
BTCUSD 41
BTCXAU 33
ETHUSD 27
USDJPY 16
XAGUSD 16
GBPUSD 10
USDCHF 9
USDCAD 5
EURUSD 1
GBPJPY 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 103
BTCUSD 4
BTCXAU -30
ETHUSD -25
USDJPY 2
XAGUSD 79
GBPUSD -22
USDCHF 4
USDCAD -7
EURUSD -3
GBPJPY -2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 111K
BTCUSD 105K
BTCXAU -61K
ETHUSD -22K
USDJPY 607
XAGUSD 1.9K
GBPUSD -1K
USDCHF 199
USDCAD -341
EURUSD -138
GBPJPY -112
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +51.05 USD
最差交易: -14 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +97.04 USD
最大连续亏损: -48.38 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Exness-MT5Real35
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 10
FXView-Live
0.00 × 2
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.54 × 1060
ForexClub-MT5 Real Server
0.90 × 21
FPMarketsLLC-Live
1.13 × 53
ICTrading-MT5-4
1.22 × 226
FusionMarkets-Live
1.23 × 79
Exness-MT5Real15
1.24 × 419
GOMarketsMU-Live
1.50 × 26
Exness-MT5Real12
1.62 × 129
ICMarketsSC-MT5
2.00 × 2
PlexyTrade-Server01
2.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
2.74 × 87
OctaFX-Real2
3.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
3.60 × 376
Exness-MT5Real11
4.00 × 11
Exness-MT5Real
4.92 × 72
Ava-Real 1-MT5
5.42 × 19
Weltrade-Real
5.60 × 121
Exness-MT5Real6
5.62 × 55
21 更多...
Build your Trading Plan

Put your order, Put your Stop loss and let the profit Run

没有评论
2025.12.31 01:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 04:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 12:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 07:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.25 15:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 15:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 04:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 06:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.04% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 06:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 09:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.14 23:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.13% of days out of 47 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 09:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 06:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 03:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.07 19:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 16:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 16:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 09:39
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.05 09:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.25 03:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
