Jasawidya

Wolf Instinct

Jasawidya
0 comentarios
Fiabilidad
9 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 70 USD al mes
incremento desde 2025 26%
Exness-MT5Real8
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
236
Transacciones Rentables:
78 (33.05%)
Transacciones Irrentables:
158 (66.95%)
Mejor transacción:
51.05 USD
Peor transacción:
-13.55 USD
Beneficio Bruto:
708.83 USD (1 594 086 pips)
Pérdidas Brutas:
-606.39 USD (1 459 440 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (97.04 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
97.04 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
52.95%
Carga máxima del depósito:
31.98%
Último trade:
26 minutos
Trades a la semana:
41
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
0.90
Transacciones Largas:
76 (32.20%)
Transacciones Cortas:
160 (67.80%)
Factor de Beneficio:
1.17
Beneficio Esperado:
0.43 USD
Beneficio medio:
9.09 USD
Pérdidas medias:
-3.84 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-48.38 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-55.87 USD (10)
Crecimiento al mes:
47.14%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
111.39 USD
Máxima:
114.36 USD (55.21%)
Reducción relativa:
De balance:
42.65% (114.25 USD)
De fondos:
2.62% (8.04 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 77
BTCUSD 41
BTCXAU 33
ETHUSD 27
USDJPY 16
XAGUSD 16
GBPUSD 10
USDCHF 9
USDCAD 5
EURUSD 1
GBPJPY 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 103
BTCUSD 4
BTCXAU -30
ETHUSD -25
USDJPY 2
XAGUSD 79
GBPUSD -22
USDCHF 4
USDCAD -7
EURUSD -3
GBPJPY -2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 111K
BTCUSD 105K
BTCXAU -61K
ETHUSD -22K
USDJPY 607
XAGUSD 1.9K
GBPUSD -1K
USDCHF 199
USDCAD -341
EURUSD -138
GBPJPY -112
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +51.05 USD
Peor transacción: -14 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +97.04 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -48.38 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Exness-MT5Real35
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 10
FXView-Live
0.00 × 2
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.54 × 1060
ForexClub-MT5 Real Server
0.90 × 21
FPMarketsLLC-Live
1.13 × 53
ICTrading-MT5-4
1.22 × 226
FusionMarkets-Live
1.23 × 79
Exness-MT5Real15
1.24 × 419
GOMarketsMU-Live
1.50 × 26
Exness-MT5Real12
1.62 × 129
ICMarketsSC-MT5
2.00 × 2
PlexyTrade-Server01
2.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
2.74 × 87
OctaFX-Real2
3.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
3.60 × 376
Exness-MT5Real11
4.00 × 11
Exness-MT5Real
4.92 × 72
Ava-Real 1-MT5
5.42 × 19
Weltrade-Real
5.60 × 121
Exness-MT5Real6
5.62 × 55
otros 21...
Build your Trading Plan

Put your order, Put your Stop loss and let the profit Run

No hay comentarios
2025.12.31 01:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 04:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 12:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 07:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.25 15:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 15:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 04:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 06:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.04% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 06:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 09:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.14 23:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.13% of days out of 47 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 09:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 06:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 03:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.07 19:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 16:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 16:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 09:39
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.05 09:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.25 03:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Wolf Instinct
70 USD al mes
26%
0
0
USD
396
USD
9
0%
236
33%
53%
1.16
0.43
USD
43%
1:100
