シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Wolf Instinct
Jasawidya

Wolf Instinct

Jasawidya
レビュー0件
信頼性
9週間
0 / 0 USD
月額  70  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 26%
Exness-MT5Real8
1:100
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
236
利益トレード:
78 (33.05%)
損失トレード:
158 (66.95%)
ベストトレード:
51.05 USD
最悪のトレード:
-13.55 USD
総利益:
708.83 USD (1 594 086 pips)
総損失:
-606.39 USD (1 459 440 pips)
最大連続の勝ち:
4 (97.04 USD)
最大連続利益:
97.04 USD (4)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
52.95%
最大入金額:
31.98%
最近のトレード:
57 分前
1週間当たりの取引:
41
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
0.90
長いトレード:
76 (32.20%)
短いトレード:
160 (67.80%)
プロフィットファクター:
1.17
期待されたペイオフ:
0.43 USD
平均利益:
9.09 USD
平均損失:
-3.84 USD
最大連続の負け:
13 (-48.38 USD)
最大連続損失:
-55.87 USD (10)
月間成長:
47.14%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
111.39 USD
最大の:
114.36 USD (55.21%)
比較ドローダウン:
残高による:
42.65% (114.25 USD)
エクイティによる:
2.62% (8.04 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 77
BTCUSD 41
BTCXAU 33
ETHUSD 27
USDJPY 16
XAGUSD 16
GBPUSD 10
USDCHF 9
USDCAD 5
EURUSD 1
GBPJPY 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 103
BTCUSD 4
BTCXAU -30
ETHUSD -25
USDJPY 2
XAGUSD 79
GBPUSD -22
USDCHF 4
USDCAD -7
EURUSD -3
GBPJPY -2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 111K
BTCUSD 105K
BTCXAU -61K
ETHUSD -22K
USDJPY 607
XAGUSD 1.9K
GBPUSD -1K
USDCHF 199
USDCAD -341
EURUSD -138
GBPJPY -112
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +51.05 USD
最悪のトレード: -14 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +97.04 USD
最大連続損失: -48.38 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Exness-MT5Real35
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 10
FXView-Live
0.00 × 2
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.54 × 1060
ForexClub-MT5 Real Server
0.90 × 21
FPMarketsLLC-Live
1.13 × 53
ICTrading-MT5-4
1.22 × 226
FusionMarkets-Live
1.23 × 79
Exness-MT5Real15
1.24 × 419
GOMarketsMU-Live
1.50 × 26
Exness-MT5Real12
1.62 × 129
ICMarketsSC-MT5
2.00 × 2
PlexyTrade-Server01
2.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
2.74 × 87
OctaFX-Real2
3.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
3.60 × 376
Exness-MT5Real11
4.00 × 11
Exness-MT5Real
4.92 × 72
Ava-Real 1-MT5
5.42 × 19
Weltrade-Real
5.60 × 121
Exness-MT5Real6
5.62 × 55
21 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録

Build your Trading Plan

Put your order, Put your Stop loss and let the profit Run

レビューなし
2025.12.31 01:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 04:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 12:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 07:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.25 15:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 15:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 04:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 06:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.04% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 06:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 09:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.14 23:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.13% of days out of 47 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 09:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 06:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 03:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.07 19:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 16:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 16:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 09:39
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.05 09:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.25 03:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Wolf Instinct
70 USD/月
26%
0
0
USD
396
USD
9
0%
236
33%
53%
1.16
0.43
USD
43%
1:100
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください