- 자본
- 축소
트레이드:
269
이익 거래:
90 (33.45%)
손실 거래:
179 (66.54%)
최고의 거래:
51.70 USD
최악의 거래:
-16.55 USD
총 수익:
800.65 USD (1 679 338 pips)
총 손실:
-701.38 USD (1 579 430 pips)
연속 최대 이익:
4 (97.04 USD)
97.04 USD (4)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
54.84%
최대 입금량:
31.98%
최근 거래:
19 시간 전
주별 거래 수:
37
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
0.75
롱(주식매수):
87 (32.34%)
숏(주식차입매도):
182 (67.66%)
수익 요인:
1.14
기대수익:
0.37 USD
평균 이익:
8.90 USD
평균 손실:
-3.92 USD
연속 최대 손실:
13 (-48.38 USD)
-55.87 USD (10)
월별 성장률:
23.61%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
111.39 USD
최대한의:
131.51 USD (35.84%)
상대적 삭감:
잔고별:
42.65% (114.25 USD)
자본금별:
2.63% (9.98 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|81
|BTCUSD
|46
|BTCXAU
|37
|ETHUSD
|31
|XAGUSD
|21
|USDJPY
|19
|GBPUSD
|13
|USDCHF
|11
|USDCAD
|5
|GBPJPY
|3
|EURUSD
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|111
|BTCUSD
|0
|BTCXAU
|-35
|ETHUSD
|-25
|XAGUSD
|83
|USDJPY
|4
|GBPUSD
|-24
|USDCHF
|-1
|USDCAD
|-7
|GBPJPY
|-8
|EURUSD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|120K
|BTCUSD
|72K
|BTCXAU
|-73K
|ETHUSD
|-21K
|XAGUSD
|2.1K
|USDJPY
|818
|GBPUSD
|-1.1K
|USDCHF
|106
|USDCAD
|-341
|GBPJPY
|-574
|EURUSD
|68
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real8"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-MT5Real35
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.54 × 1060
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.90 × 21
|
FPMarketsLLC-Live
|1.13 × 53
|
ICTrading-MT5-4
|1.22 × 226
|
FusionMarkets-Live
|1.23 × 79
|
Exness-MT5Real15
|1.24 × 419
|
GOMarketsMU-Live
|1.50 × 26
|
Exness-MT5Real12
|1.62 × 129
|
PlexyTrade-Server01
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|2.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.74 × 87
|
OctaFX-Real2
|3.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.60 × 376
|
Exness-MT5Real11
|4.00 × 11
|
Exness-MT5Real
|4.92 × 72
|
Ava-Real 1-MT5
|5.42 × 19
|
Weltrade-Real
|5.60 × 121
|
Exness-MT5Real6
|5.62 × 55
Build your Trading Plan
Put your order, Put your Stop loss and let the profit Run
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 99 USD
25%
0
0
USD
USD
393
USD
USD
10
0%
269
33%
55%
1.14
0.37
USD
USD
43%
1:100