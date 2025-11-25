시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Wolf Instinct
Jasawidya

Wolf Instinct

Jasawidya
0 리뷰
안정성
10
0 / 0 USD
월별 99 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 25%
Exness-MT5Real8
1:100
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
269
이익 거래:
90 (33.45%)
손실 거래:
179 (66.54%)
최고의 거래:
51.70 USD
최악의 거래:
-16.55 USD
총 수익:
800.65 USD (1 679 338 pips)
총 손실:
-701.38 USD (1 579 430 pips)
연속 최대 이익:
4 (97.04 USD)
연속 최대 이익:
97.04 USD (4)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
54.84%
최대 입금량:
31.98%
최근 거래:
19 시간 전
주별 거래 수:
37
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
0.75
롱(주식매수):
87 (32.34%)
숏(주식차입매도):
182 (67.66%)
수익 요인:
1.14
기대수익:
0.37 USD
평균 이익:
8.90 USD
평균 손실:
-3.92 USD
연속 최대 손실:
13 (-48.38 USD)
연속 최대 손실:
-55.87 USD (10)
월별 성장률:
23.61%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
111.39 USD
최대한의:
131.51 USD (35.84%)
상대적 삭감:
잔고별:
42.65% (114.25 USD)
자본금별:
2.63% (9.98 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 81
BTCUSD 46
BTCXAU 37
ETHUSD 31
XAGUSD 21
USDJPY 19
GBPUSD 13
USDCHF 11
USDCAD 5
GBPJPY 3
EURUSD 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 111
BTCUSD 0
BTCXAU -35
ETHUSD -25
XAGUSD 83
USDJPY 4
GBPUSD -24
USDCHF -1
USDCAD -7
GBPJPY -8
EURUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 120K
BTCUSD 72K
BTCXAU -73K
ETHUSD -21K
XAGUSD 2.1K
USDJPY 818
GBPUSD -1.1K
USDCHF 106
USDCAD -341
GBPJPY -574
EURUSD 68
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +51.70 USD
최악의 거래: -17 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +97.04 USD
연속 최대 손실: -48.38 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real8"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-MT5Real35
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
FXView-Live
0.00 × 2
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.54 × 1060
ForexClub-MT5 Real Server
0.90 × 21
FPMarketsLLC-Live
1.13 × 53
ICTrading-MT5-4
1.22 × 226
FusionMarkets-Live
1.23 × 79
Exness-MT5Real15
1.24 × 419
GOMarketsMU-Live
1.50 × 26
Exness-MT5Real12
1.62 × 129
PlexyTrade-Server01
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
2.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
2.74 × 87
OctaFX-Real2
3.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
3.60 × 376
Exness-MT5Real11
4.00 × 11
Exness-MT5Real
4.92 × 72
Ava-Real 1-MT5
5.42 × 19
Weltrade-Real
5.60 × 121
Exness-MT5Real6
5.62 × 55
21 더...
Build your Trading Plan

Put your order, Put your Stop loss and let the profit Run

복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.