Trades insgesamt:
236
Gewinntrades:
78 (33.05%)
Verlusttrades:
158 (66.95%)
Bester Trade:
51.05 USD
Schlechtester Trade:
-13.55 USD
Bruttoprofit:
708.83 USD (1 594 086 pips)
Bruttoverlust:
-606.39 USD (1 459 440 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (97.04 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
97.04 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
52.95%
Max deposit load:
31.98%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
41
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
0.90
Long-Positionen:
76 (32.20%)
Short-Positionen:
160 (67.80%)
Profit-Faktor:
1.17
Mathematische Gewinnerwartung:
0.43 USD
Durchschnittlicher Profit:
9.09 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.84 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-48.38 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-55.87 USD (10)
Wachstum pro Monat :
47.14%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
111.39 USD
Maximaler:
114.36 USD (55.21%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
42.65% (114.25 USD)
Kapital:
2.62% (8.04 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|77
|BTCUSD
|41
|BTCXAU
|33
|ETHUSD
|27
|USDJPY
|16
|XAGUSD
|16
|GBPUSD
|10
|USDCHF
|9
|USDCAD
|5
|EURUSD
|1
|GBPJPY
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|103
|BTCUSD
|4
|BTCXAU
|-30
|ETHUSD
|-25
|USDJPY
|2
|XAGUSD
|79
|GBPUSD
|-22
|USDCHF
|4
|USDCAD
|-7
|EURUSD
|-3
|GBPJPY
|-2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|111K
|BTCUSD
|105K
|BTCXAU
|-61K
|ETHUSD
|-22K
|USDJPY
|607
|XAGUSD
|1.9K
|GBPUSD
|-1K
|USDCHF
|199
|USDCAD
|-341
|EURUSD
|-138
|GBPJPY
|-112
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +51.05 USD
Schlechtester Trade: -14 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +97.04 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -48.38 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real8" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real35
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.54 × 1060
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.90 × 21
|
FPMarketsLLC-Live
|1.13 × 53
|
ICTrading-MT5-4
|1.22 × 226
|
FusionMarkets-Live
|1.23 × 79
|
Exness-MT5Real15
|1.24 × 419
|
GOMarketsMU-Live
|1.50 × 26
|
Exness-MT5Real12
|1.62 × 129
|
ICMarketsSC-MT5
|2.00 × 2
|
PlexyTrade-Server01
|2.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.74 × 87
|
OctaFX-Real2
|3.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.60 × 376
|
Exness-MT5Real11
|4.00 × 11
|
Exness-MT5Real
|4.92 × 72
|
Ava-Real 1-MT5
|5.42 × 19
|
Weltrade-Real
|5.60 × 121
|
Exness-MT5Real6
|5.62 × 55
