Signale / MetaTrader 5 / Wolf Instinct
Jasawidya

Wolf Instinct

Jasawidya
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
9 Wochen
0 / 0 USD
Für 70 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 26%
Exness-MT5Real8
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
236
Gewinntrades:
78 (33.05%)
Verlusttrades:
158 (66.95%)
Bester Trade:
51.05 USD
Schlechtester Trade:
-13.55 USD
Bruttoprofit:
708.83 USD (1 594 086 pips)
Bruttoverlust:
-606.39 USD (1 459 440 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (97.04 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
97.04 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
52.95%
Max deposit load:
31.98%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
41
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
0.90
Long-Positionen:
76 (32.20%)
Short-Positionen:
160 (67.80%)
Profit-Faktor:
1.17
Mathematische Gewinnerwartung:
0.43 USD
Durchschnittlicher Profit:
9.09 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.84 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-48.38 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-55.87 USD (10)
Wachstum pro Monat :
47.14%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
111.39 USD
Maximaler:
114.36 USD (55.21%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
42.65% (114.25 USD)
Kapital:
2.62% (8.04 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 77
BTCUSD 41
BTCXAU 33
ETHUSD 27
USDJPY 16
XAGUSD 16
GBPUSD 10
USDCHF 9
USDCAD 5
EURUSD 1
GBPJPY 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 103
BTCUSD 4
BTCXAU -30
ETHUSD -25
USDJPY 2
XAGUSD 79
GBPUSD -22
USDCHF 4
USDCAD -7
EURUSD -3
GBPJPY -2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 111K
BTCUSD 105K
BTCXAU -61K
ETHUSD -22K
USDJPY 607
XAGUSD 1.9K
GBPUSD -1K
USDCHF 199
USDCAD -341
EURUSD -138
GBPJPY -112
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +51.05 USD
Schlechtester Trade: -14 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +97.04 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -48.38 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real8" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Exness-MT5Real35
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 10
FXView-Live
0.00 × 2
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.54 × 1060
ForexClub-MT5 Real Server
0.90 × 21
FPMarketsLLC-Live
1.13 × 53
ICTrading-MT5-4
1.22 × 226
FusionMarkets-Live
1.23 × 79
Exness-MT5Real15
1.24 × 419
GOMarketsMU-Live
1.50 × 26
Exness-MT5Real12
1.62 × 129
ICMarketsSC-MT5
2.00 × 2
PlexyTrade-Server01
2.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
2.74 × 87
OctaFX-Real2
3.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
3.60 × 376
Exness-MT5Real11
4.00 × 11
Exness-MT5Real
4.92 × 72
Ava-Real 1-MT5
5.42 × 19
Weltrade-Real
5.60 × 121
Exness-MT5Real6
5.62 × 55
noch 21 ...
Build your Trading Plan

Put your order, Put your Stop loss and let the profit Run

Keine Bewertungen
2025.12.31 01:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 04:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 12:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 07:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.25 15:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 15:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 04:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 06:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.04% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 06:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 09:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.14 23:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.13% of days out of 47 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 09:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 06:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 03:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.07 19:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 16:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 16:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 09:39
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.05 09:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.25 03:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
