СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Wolf Instinct
Jasawidya

Wolf Instinct

Jasawidya
0 отзывов
Надежность
9 недель
0 / 0 USD
Копировать за 70 USD в месяц
прирост с 2025 26%
Exness-MT5Real8
1:100
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
236
Прибыльных трейдов:
78 (33.05%)
Убыточных трейдов:
158 (66.95%)
Лучший трейд:
51.05 USD
Худший трейд:
-13.55 USD
Общая прибыль:
708.83 USD (1 594 086 pips)
Общий убыток:
-606.69 USD (1 459 440 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (97.04 USD)
Макс. прибыль в серии:
97.04 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
52.95%
Макс. загрузка депозита:
31.98%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
41
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
0.89
Длинных трейдов:
76 (32.20%)
Коротких трейдов:
160 (67.80%)
Профит фактор:
1.17
Мат. ожидание:
0.43 USD
Средняя прибыль:
9.09 USD
Средний убыток:
-3.84 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-48.38 USD)
Макс. убыток в серии:
-55.87 USD (10)
Прирост в месяц:
51.53%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
111.39 USD
Максимальная:
114.36 USD (55.21%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
42.65% (114.25 USD)
По эквити:
2.62% (8.04 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 77
BTCUSD 41
BTCXAU 33
ETHUSD 27
USDJPY 16
XAGUSD 16
GBPUSD 10
USDCHF 9
USDCAD 5
EURUSD 1
GBPJPY 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 103
BTCUSD 4
BTCXAU -30
ETHUSD -25
USDJPY 2
XAGUSD 79
GBPUSD -22
USDCHF 4
USDCAD -7
EURUSD -3
GBPJPY -2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 111K
BTCUSD 105K
BTCXAU -61K
ETHUSD -22K
USDJPY 607
XAGUSD 1.9K
GBPUSD -1K
USDCHF 199
USDCAD -341
EURUSD -138
GBPJPY -112
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +51.05 USD
Худший трейд: -14 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +97.04 USD
Макс. убыток в серии: -48.38 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Exness-MT5Real35
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 10
FXView-Live
0.00 × 2
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.54 × 1060
ForexClub-MT5 Real Server
0.90 × 21
FPMarketsLLC-Live
1.13 × 53
ICTrading-MT5-4
1.22 × 226
FusionMarkets-Live
1.23 × 79
Exness-MT5Real15
1.24 × 419
GOMarketsMU-Live
1.50 × 26
Exness-MT5Real12
1.62 × 129
ICMarketsSC-MT5
2.00 × 2
PlexyTrade-Server01
2.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
2.74 × 87
OctaFX-Real2
3.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
3.60 × 376
Exness-MT5Real11
4.00 × 11
Exness-MT5Real
4.92 × 72
Ava-Real 1-MT5
5.42 × 19
Weltrade-Real
5.60 × 121
Exness-MT5Real6
5.62 × 55
еще 21...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

Build your Trading Plan

Put your order, Put your Stop loss and let the profit Run

Нет отзывов
2025.12.31 09:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.31 01:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 04:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 12:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 07:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.25 15:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 15:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 04:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 06:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.04% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 06:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 09:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.14 23:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.13% of days out of 47 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 09:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 06:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 03:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.07 19:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 16:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 16:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 09:39
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.05 09:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Wolf Instinct
70 USD в месяц
26%
0
0
USD
396
USD
9
0%
236
33%
53%
1.16
0.43
USD
43%
1:100
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.