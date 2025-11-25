- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
236
Negociações com lucro:
78 (33.05%)
Negociações com perda:
158 (66.95%)
Melhor negociação:
51.05 USD
Pior negociação:
-13.55 USD
Lucro bruto:
708.83 USD (1 594 086 pips)
Perda bruta:
-606.39 USD (1 459 440 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (97.04 USD)
Máximo lucro consecutivo:
97.04 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
52.95%
Depósito máximo carregado:
31.98%
Último negócio:
39 minutos atrás
Negociações por semana:
41
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
0.90
Negociações longas:
76 (32.20%)
Negociações curtas:
160 (67.80%)
Fator de lucro:
1.17
Valor esperado:
0.43 USD
Lucro médio:
9.09 USD
Perda média:
-3.84 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-48.38 USD)
Máxima perda consecutiva:
-55.87 USD (10)
Crescimento mensal:
47.14%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
111.39 USD
Máximo:
114.36 USD (55.21%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
42.65% (114.25 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.62% (8.04 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|77
|BTCUSD
|41
|BTCXAU
|33
|ETHUSD
|27
|USDJPY
|16
|XAGUSD
|16
|GBPUSD
|10
|USDCHF
|9
|USDCAD
|5
|EURUSD
|1
|GBPJPY
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|103
|BTCUSD
|4
|BTCXAU
|-30
|ETHUSD
|-25
|USDJPY
|2
|XAGUSD
|79
|GBPUSD
|-22
|USDCHF
|4
|USDCAD
|-7
|EURUSD
|-3
|GBPJPY
|-2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|111K
|BTCUSD
|105K
|BTCXAU
|-61K
|ETHUSD
|-22K
|USDJPY
|607
|XAGUSD
|1.9K
|GBPUSD
|-1K
|USDCHF
|199
|USDCAD
|-341
|EURUSD
|-138
|GBPJPY
|-112
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +51.05 USD
Pior negociação: -14 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +97.04 USD
Máxima perda consecutiva: -48.38 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real35
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.54 × 1060
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.90 × 21
|
FPMarketsLLC-Live
|1.13 × 53
|
ICTrading-MT5-4
|1.22 × 226
|
FusionMarkets-Live
|1.23 × 79
|
Exness-MT5Real15
|1.24 × 419
|
GOMarketsMU-Live
|1.50 × 26
|
Exness-MT5Real12
|1.62 × 129
|
ICMarketsSC-MT5
|2.00 × 2
|
PlexyTrade-Server01
|2.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.74 × 87
|
OctaFX-Real2
|3.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.60 × 376
|
Exness-MT5Real11
|4.00 × 11
|
Exness-MT5Real
|4.92 × 72
|
Ava-Real 1-MT5
|5.42 × 19
|
Weltrade-Real
|5.60 × 121
|
Exness-MT5Real6
|5.62 × 55
Build your Trading Plan
Put your order, Put your Stop loss and let the profit Run
