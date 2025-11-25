- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
87
Profit Trade:
21 (24.13%)
Loss Trade:
66 (75.86%)
Best Trade:
27.44 USD
Worst Trade:
-8.04 USD
Profitto lordo:
198.04 USD (688 482 pips)
Perdita lorda:
-246.68 USD (954 497 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (19.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
27.44 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
8.81%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.43
Long Trade:
24 (27.59%)
Short Trade:
63 (72.41%)
Fattore di profitto:
0.80
Profitto previsto:
-0.56 USD
Profitto medio:
9.43 USD
Perdita media:
-3.74 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-48.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-48.38 USD (13)
Crescita mensile:
-21.75%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
111.39 USD
Massimale:
114.36 USD (55.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|26
|ETHUSD
|17
|XAUUSD
|16
|BTCXAU
|14
|USDJPY
|6
|GBPUSD
|4
|USDCHF
|3
|USDCAD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|-27
|ETHUSD
|-31
|XAUUSD
|56
|BTCXAU
|-27
|USDJPY
|-5
|GBPUSD
|-12
|USDCHF
|0
|USDCAD
|-1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|-231K
|ETHUSD
|-28K
|XAUUSD
|58K
|BTCXAU
|-63K
|USDJPY
|-348
|GBPUSD
|-571
|USDCHF
|14
|USDCAD
|-78
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +27.44 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +19.30 USD
Massima perdita consecutiva: -48.38 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.65 × 639
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.90 × 21
|
FPMarketsLLC-Live
|1.13 × 53
|
Exness-MT5Real12
|1.13 × 67
|
ICTrading-MT5-4
|1.22 × 226
|
Exness-MT5Real15
|1.41 × 283
|
GOMarketsMU-Live
|1.50 × 26
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.62 × 66
|
PlexyTrade-Server01
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.88 × 287
|
OctaFX-Real2
|3.00 × 2
|
Exness-MT5Real11
|4.00 × 11
|
Exness-MT5Real
|4.04 × 49
|
Exness-MT5Real28
|4.17 × 6
|
Exness-MT5Real7
|4.87 × 69
|
Ava-Real 1-MT5
|5.42 × 19
|
VantageInternational-Live
|5.71 × 154
17 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni