Jasawidya

Big Wolf

Jasawidya
0 recensioni
4 settimane
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real8
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
87
Profit Trade:
21 (24.13%)
Loss Trade:
66 (75.86%)
Best Trade:
27.44 USD
Worst Trade:
-8.04 USD
Profitto lordo:
198.04 USD (688 482 pips)
Perdita lorda:
-246.68 USD (954 497 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (19.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
27.44 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
8.81%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.43
Long Trade:
24 (27.59%)
Short Trade:
63 (72.41%)
Fattore di profitto:
0.80
Profitto previsto:
-0.56 USD
Profitto medio:
9.43 USD
Perdita media:
-3.74 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-48.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-48.38 USD (13)
Crescita mensile:
-21.75%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
111.39 USD
Massimale:
114.36 USD (55.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 26
ETHUSD 17
XAUUSD 16
BTCXAU 14
USDJPY 6
GBPUSD 4
USDCHF 3
USDCAD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD -27
ETHUSD -31
XAUUSD 56
BTCXAU -27
USDJPY -5
GBPUSD -12
USDCHF 0
USDCAD -1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD -231K
ETHUSD -28K
XAUUSD 58K
BTCXAU -63K
USDJPY -348
GBPUSD -571
USDCHF 14
USDCAD -78
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +27.44 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +19.30 USD
Massima perdita consecutiva: -48.38 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.11.25 03:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
