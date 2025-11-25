SignauxSections
Jasawidya

Big Wolf

Jasawidya
0 avis
4 semaines
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real8
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
87
Bénéfice trades:
21 (24.13%)
Perte trades:
66 (75.86%)
Meilleure transaction:
27.44 USD
Pire transaction:
-8.04 USD
Bénéfice brut:
198.04 USD (688 482 pips)
Perte brute:
-246.68 USD (954 497 pips)
Gains consécutifs maximales:
3 (19.30 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
27.44 USD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
8.81%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
28
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
-0.43
Longs trades:
24 (27.59%)
Courts trades:
63 (72.41%)
Facteur de profit:
0.80
Rendement attendu:
-0.56 USD
Bénéfice moyen:
9.43 USD
Perte moyenne:
-3.74 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-48.38 USD)
Perte consécutive maximale:
-48.38 USD (13)
Croissance mensuelle:
-21.75%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
111.39 USD
Maximal:
114.36 USD (55.21%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 26
ETHUSD 17
XAUUSD 16
BTCXAU 14
USDJPY 6
GBPUSD 4
USDCHF 3
USDCAD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD -27
ETHUSD -31
XAUUSD 56
BTCXAU -27
USDJPY -5
GBPUSD -12
USDCHF 0
USDCAD -1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD -231K
ETHUSD -28K
XAUUSD 58K
BTCXAU -63K
USDJPY -348
GBPUSD -571
USDCHF 14
USDCAD -78
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +27.44 USD
Pire transaction: -8 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +19.30 USD
Perte consécutive maximale: -48.38 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
FXView-Live
0.00 × 2
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.65 × 639
ForexClub-MT5 Real Server
0.90 × 21
FPMarketsLLC-Live
1.13 × 53
Exness-MT5Real12
1.13 × 67
ICTrading-MT5-4
1.22 × 226
Exness-MT5Real15
1.41 × 283
GOMarketsMU-Live
1.50 × 26
Pepperstone-MT5-Live01
1.62 × 66
PlexyTrade-Server01
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.88 × 287
OctaFX-Real2
3.00 × 2
Exness-MT5Real11
4.00 × 11
Exness-MT5Real
4.04 × 49
Exness-MT5Real28
4.17 × 6
Exness-MT5Real7
4.87 × 69
Ava-Real 1-MT5
5.42 × 19
VantageInternational-Live
5.71 × 154
Aucun avis
2025.11.25 03:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
