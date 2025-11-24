Merhaba, uzun zamandır birçok işlem tekniği kullanıyorum. Göstergeler beni bunalttı. Birçok algoritmik işlem yöntemi denedim ama hepsi başarısız oldu. Derin öğrenme modelleri kullandım ama tatmin edici sonuçlar vermediler.





Son üç yıldır arz/talep ve trend üzerine işlem yapıyorum. Grafiklerimde tek bir gösterge bile yok. Referans seviyelerim her zaman m15, h1 ve h4 seviyelerinde çizdiğim ana ve mikro trendler. Kullandığım tek uzman danışman, açık pozisyonlar belirttiğim yüzdelik seviyeleri aştığında kapatıyor. Bu bir SL/TP görevi görüyor.





Ülkemdeki düzenlemeler nedeniyle, Türkiye'deki ana hesabımda 1:10 kaldıraçla işlem yapıyorum. Riski ve kaldıracı pek sevmiyorum. Ancak burada, küçük bir hesap ve yüksek kaldıraçla dikkatli ve karlı işlemler yapmaya başladım. Bu yolculuğa sizinle başlamak için heyecanlıyım.





Pepperstone ile ilk kez çalışıyorum. Şimdiye kadar onlardan memnunum. Umarım para çektiğimde de bu memnuniyet devam eder. :) Size önerdiğim sermaye miktarı 50-250 dolar arasındadır. Risk almaktan hoşlanmasam da, kullandığımız kaldıraç oranı yüksektir. Bu nedenle, sermayenizi 250 doların üzerinde tutmamanızı rica ederim.