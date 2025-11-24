SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Trend Trading with Supply and Demand
Ferhat Vurmaz

Trend Trading with Supply and Demand

Ferhat Vurmaz
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 40 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -5%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
22
Kârla kapanan işlemler:
12 (54.54%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (45.45%)
En iyi işlem:
1.42 USD
En kötü işlem:
-0.93 USD
Brüt kâr:
4.20 USD (273 pips)
Brüt zarar:
-5.83 USD (183 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (3.44 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3.44 USD (6)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
62.43%
Maks. mevduat yükü:
19.71%
En son işlem:
4 dakika önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
8 dakika
Düzelme faktörü:
-0.46
Alış işlemleri:
17 (77.27%)
Satış işlemleri:
5 (22.73%)
Kâr faktörü:
0.72
Beklenen getiri:
-0.07 USD
Ortalama kâr:
0.35 USD
Ortalama zarar:
-0.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-0.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1.92 USD (3)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.53 USD
Maksimum:
3.53 USD (11.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.09% (3.39 USD)
Varlığa göre:
1.46% (0.44 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 22
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 90
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1.42 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +3.44 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.65 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tradeview-Live
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
FusionMarkets-Live
0.31 × 94
Exness-MT5Real3
0.40 × 267
FPMarkets-Live
0.42 × 308
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
ICMarketsSC-MT5-2
0.55 × 1285
FXPIG-Server
0.60 × 200
Tickmill-Live
0.72 × 155
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICMarkets-MT5
0.81 × 166
VantageFX-Live
0.94 × 17
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
TitanFX-MT5-01
1.19 × 68
ICMarketsSC-MT5
1.19 × 960
FPMarketsLLC-Live
1.20 × 106
Eightcap-Live
1.41 × 175
PepperstoneUK-Live
1.42 × 86
Darwinex-Live
1.43 × 56
Exness-MT5Real6
1.60 × 10
Merhaba, uzun zamandır birçok işlem tekniği kullanıyorum. Göstergeler beni bunalttı. Birçok algoritmik işlem yöntemi denedim ama hepsi başarısız oldu. Derin öğrenme modelleri kullandım ama tatmin edici sonuçlar vermediler.

Son üç yıldır arz/talep ve trend üzerine işlem yapıyorum. Grafiklerimde tek bir gösterge bile yok. Referans seviyelerim her zaman m15, h1 ve h4 seviyelerinde çizdiğim ana ve mikro trendler. Kullandığım tek uzman danışman, açık pozisyonlar belirttiğim yüzdelik seviyeleri aştığında kapatıyor. Bu bir SL/TP görevi görüyor.

Ülkemdeki düzenlemeler nedeniyle, Türkiye'deki ana hesabımda 1:10 kaldıraçla işlem yapıyorum. Riski ve kaldıracı pek sevmiyorum. Ancak burada, küçük bir hesap ve yüksek kaldıraçla dikkatli ve karlı işlemler yapmaya başladım. Bu yolculuğa sizinle başlamak için heyecanlıyım.

Pepperstone ile ilk kez çalışıyorum. Şimdiye kadar onlardan memnunum. Umarım para çektiğimde de bu memnuniyet devam eder. :) Size önerdiğim sermaye miktarı 50-250 dolar arasındadır. Risk almaktan hoşlanmasam da, kullandığımız kaldıraç oranı yüksektir. Bu nedenle, sermayenizi 250 doların üzerinde tutmamanızı rica ederim.
İnceleme yok
2025.11.24 13:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 13:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
