İşlemler:
22
Kârla kapanan işlemler:
12 (54.54%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (45.45%)
En iyi işlem:
1.42 USD
En kötü işlem:
-0.93 USD
Brüt kâr:
4.20 USD (273 pips)
Brüt zarar:
-5.83 USD (183 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (3.44 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3.44 USD (6)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
62.43%
Maks. mevduat yükü:
19.71%
En son işlem:
4 dakika önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
8 dakika
Düzelme faktörü:
-0.46
Alış işlemleri:
17 (77.27%)
Satış işlemleri:
5 (22.73%)
Kâr faktörü:
0.72
Beklenen getiri:
-0.07 USD
Ortalama kâr:
0.35 USD
Ortalama zarar:
-0.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-0.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1.92 USD (3)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.53 USD
Maksimum:
3.53 USD (11.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.09% (3.39 USD)
Varlığa göre:
1.46% (0.44 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|-2
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|90
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1.42 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +3.44 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.65 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
FusionMarkets-Live
|0.31 × 94
|
Exness-MT5Real3
|0.40 × 267
|
FPMarkets-Live
|0.42 × 308
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.55 × 1285
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
Tickmill-Live
|0.72 × 155
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.81 × 166
|
VantageFX-Live
|0.94 × 17
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real9
|1.13 × 8
|
TitanFX-MT5-01
|1.19 × 68
|
ICMarketsSC-MT5
|1.19 × 960
|
FPMarketsLLC-Live
|1.20 × 106
|
Eightcap-Live
|1.41 × 175
|
PepperstoneUK-Live
|1.42 × 86
|
Darwinex-Live
|1.43 × 56
|
Exness-MT5Real6
|1.60 × 10
Merhaba, uzun zamandır birçok işlem tekniği kullanıyorum. Göstergeler beni bunalttı. Birçok algoritmik işlem yöntemi denedim ama hepsi başarısız oldu. Derin öğrenme modelleri kullandım ama tatmin edici sonuçlar vermediler.
Son üç yıldır arz/talep ve trend üzerine işlem yapıyorum. Grafiklerimde tek bir gösterge bile yok. Referans seviyelerim her zaman m15, h1 ve h4 seviyelerinde çizdiğim ana ve mikro trendler. Kullandığım tek uzman danışman, açık pozisyonlar belirttiğim yüzdelik seviyeleri aştığında kapatıyor. Bu bir SL/TP görevi görüyor.
Ülkemdeki düzenlemeler nedeniyle, Türkiye'deki ana hesabımda 1:10 kaldıraçla işlem yapıyorum. Riski ve kaldıracı pek sevmiyorum. Ancak burada, küçük bir hesap ve yüksek kaldıraçla dikkatli ve karlı işlemler yapmaya başladım. Bu yolculuğa sizinle başlamak için heyecanlıyım.
Pepperstone ile ilk kez çalışıyorum. Şimdiye kadar onlardan memnunum. Umarım para çektiğimde de bu memnuniyet devam eder. :) Size önerdiğim sermaye miktarı 50-250 dolar arasındadır. Risk almaktan hoşlanmasam da, kullandığımız kaldıraç oranı yüksektir. Bu nedenle, sermayenizi 250 doların üzerinde tutmamanızı rica ederim.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 40 USD
-5%
0
0
USD
USD
29
USD
USD
1
0%
22
54%
62%
0.72
-0.07
USD
USD
11%
1:200