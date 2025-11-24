- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
118
Прибыльных трейдов:
68 (57.62%)
Убыточных трейдов:
50 (42.37%)
Лучший трейд:
8.10 USD
Худший трейд:
-4.82 USD
Общая прибыль:
49.36 USD (2 479 pips)
Общий убыток:
-46.85 USD (1 471 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (3.44 USD)
Макс. прибыль в серии:
13.19 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
11.12%
Макс. загрузка депозита:
146.65%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
32 минуты
Фактор восстановления:
0.21
Длинных трейдов:
80 (67.80%)
Коротких трейдов:
38 (32.20%)
Профит фактор:
1.05
Мат. ожидание:
0.02 USD
Средняя прибыль:
0.73 USD
Средний убыток:
-0.94 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-6.09 USD)
Макс. убыток в серии:
-6.09 USD (4)
Прирост в месяц:
8.21%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
11.72 USD
Максимальная:
11.72 USD (38.35%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
37.99% (11.61 USD)
По эквити:
45.96% (13.60 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|118
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|1K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +8.10 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +3.44 USD
Макс. убыток в серии: -6.09 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
FusionMarkets-Live
|0.31 × 94
|
Exness-MT5Real3
|0.40 × 267
|
FPMarkets-Live
|0.42 × 308
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.55 × 1285
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
Tickmill-Live
|0.72 × 155
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.81 × 166
|
VantageFX-Live
|0.94 × 17
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real9
|1.13 × 8
|
TitanFX-MT5-01
|1.19 × 68
|
ICMarketsSC-MT5
|1.19 × 960
|
FPMarketsLLC-Live
|1.20 × 106
|
Eightcap-Live
|1.41 × 175
|
PepperstoneUK-Live
|1.42 × 86
|
Darwinex-Live
|1.43 × 56
|
Exness-MT5Real6
|1.60 × 10
еще 38...
Hello, I've been using many trading techniques for a long time. Indicators have overwhelmed me. I've tried many algorithmic trading methods, but they all failed. I've run deep learning models, but they haven't yielded satisfactory results.
I've been trading supply/demand and trend for the last three years. I don't have a single indicator on my charts. My reference levels are always the major and micro trends I draw at m15, h1, and h4 levels. The only expert advisor I use closes open positions when they exceed the percentage levels I specify. This acts as a SL/TP.
Due to regulations in my country, I trade with 1:10 leverage on my main account in Türkiye. I don't really like risk and leverage. However, here, with a small account and high leverage, I've started making careful and profitable trades. I'm excited to start this journey with you.
This is my first time working with Pepperstone. I'm happy with them so far. I hope this satisfaction continues when I withdraw money. :) The capital amount I recommend for you is between $50-250. While I don't like taking risks, the leverage we use is high. Therefore, I would request you not to keep your capital above $250.
