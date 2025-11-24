СигналыРазделы
Ferhat Vurmaz

Trend Trading with Supply and Demand

Ferhat Vurmaz
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 40 USD в месяц
прирост с 2025 8%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
118
Прибыльных трейдов:
68 (57.62%)
Убыточных трейдов:
50 (42.37%)
Лучший трейд:
8.10 USD
Худший трейд:
-4.82 USD
Общая прибыль:
49.36 USD (2 479 pips)
Общий убыток:
-46.85 USD (1 471 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (3.44 USD)
Макс. прибыль в серии:
13.19 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
11.12%
Макс. загрузка депозита:
146.65%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
32 минуты
Фактор восстановления:
0.21
Длинных трейдов:
80 (67.80%)
Коротких трейдов:
38 (32.20%)
Профит фактор:
1.05
Мат. ожидание:
0.02 USD
Средняя прибыль:
0.73 USD
Средний убыток:
-0.94 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-6.09 USD)
Макс. убыток в серии:
-6.09 USD (4)
Прирост в месяц:
8.21%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
11.72 USD
Максимальная:
11.72 USD (38.35%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
37.99% (11.61 USD)
По эквити:
45.96% (13.60 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 118
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 1K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +8.10 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +3.44 USD
Макс. убыток в серии: -6.09 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Tradeview-Live
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
FusionMarkets-Live
0.31 × 94
Exness-MT5Real3
0.40 × 267
FPMarkets-Live
0.42 × 308
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
ICMarketsSC-MT5-2
0.55 × 1285
FXPIG-Server
0.60 × 200
Tickmill-Live
0.72 × 155
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICMarkets-MT5
0.81 × 166
VantageFX-Live
0.94 × 17
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
TitanFX-MT5-01
1.19 × 68
ICMarketsSC-MT5
1.19 × 960
FPMarketsLLC-Live
1.20 × 106
Eightcap-Live
1.41 × 175
PepperstoneUK-Live
1.42 × 86
Darwinex-Live
1.43 × 56
Exness-MT5Real6
1.60 × 10
еще 38...
Hello, I've been using many trading techniques for a long time. Indicators have overwhelmed me. I've tried many algorithmic trading methods, but they all failed. I've run deep learning models, but they haven't yielded satisfactory results.

I've been trading supply/demand and trend for the last three years. I don't have a single indicator on my charts. My reference levels are always the major and micro trends I draw at m15, h1, and h4 levels. The only expert advisor I use closes open positions when they exceed the percentage levels I specify. This acts as a SL/TP.

Due to regulations in my country, I trade with 1:10 leverage on my main account in Türkiye. I don't really like risk and leverage. However, here, with a small account and high leverage, I've started making careful and profitable trades. I'm excited to start this journey with you.

This is my first time working with Pepperstone. I'm happy with them so far. I hope this satisfaction continues when I withdraw money. :) The capital amount I recommend for you is between $50-250. While I don't like taking risks, the leverage we use is high. Therefore, I would request you not to keep your capital above $250.
Нет отзывов
2025.12.24 17:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.18 16:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 08:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 06:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 18:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 15:51
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 12:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 16:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.24 16:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 13:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 13:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
