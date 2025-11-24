- Büyüme
İşlemler:
45
Kârla kapanan işlemler:
36 (80.00%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (20.00%)
En iyi işlem:
16.81 USD
En kötü işlem:
-18.69 USD
Brüt kâr:
118.22 USD (11 953 pips)
Brüt zarar:
-78.75 USD (7 870 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (38.41 USD)
Maksimum ardışık kâr:
48.17 USD (14)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.44%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
48
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.89
Alış işlemleri:
30 (66.67%)
Satış işlemleri:
15 (33.33%)
Kâr faktörü:
1.50
Beklenen getiri:
0.88 USD
Ortalama kâr:
3.28 USD
Ortalama zarar:
-8.75 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-42.84 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-42.84 USD (5)
Aylık büyüme:
0.39%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
44.50 USD (0.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.44% (44.50 USD)
Varlığa göre:
0.34% (34.26 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|39
|AUDCAD
|2
|NZDCAD
|2
|AUDNZD
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|37
|AUDCAD
|1
|NZDCAD
|1
|AUDNZD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|3.7K
|AUDCAD
|121
|NZDCAD
|118
|AUDNZD
|176
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +16.81 USD
En kötü işlem: -19 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +38.41 USD
Maksimum ardışık zarar: -42.84 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|1.00 × 3
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
FBS-Real-2
|6.44 × 138
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
EightcapLtd-Real-4
|7.59 × 469
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
- Non Martingale
- Mix EA in one account
- Trading on Gold [stop loss each entry] and Currency
- Scalping, locking [mix logic]
