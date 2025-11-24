SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Fusion 4 HW
Dany Wardiyanto

Fusion 4 HW

Dany Wardiyanto
0 comentários
Confiabilidade
9 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 13%
Headway-Real
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 381
Negociações com lucro:
1 037 (75.09%)
Negociações com perda:
344 (24.91%)
Melhor negociação:
251.82 USD
Pior negociação:
-90.50 USD
Lucro bruto:
5 119.21 USD (470 097 pips)
Perda bruta:
-3 804.06 USD (385 428 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
27 (118.96 USD)
Máximo lucro consecutivo:
848.57 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
6.77%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
199
Tempo médio de espera:
21 horas
Fator de recuperação:
1.59
Negociações longas:
532 (38.52%)
Negociações curtas:
849 (61.48%)
Fator de lucro:
1.35
Valor esperado:
0.95 USD
Lucro médio:
4.94 USD
Perda média:
-11.06 USD
Máximo de perdas consecutivas:
42 (-823.84 USD)
Máxima perda consecutiva:
-823.84 USD (42)
Crescimento mensal:
8.75%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
829.46 USD (7.47%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.47% (829.46 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.27% (1 164.78 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 1184
AUDCAD 89
AUDNZD 65
NZDCAD 43
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 1.2K
AUDCAD 30
AUDNZD 28
NZDCAD 19
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 82K
AUDCAD 2.4K
AUDNZD 102
NZDCAD -209
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +251.82 USD
Pior negociação: -91 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 42
Máximo lucro consecutivo: +118.96 USD
Máxima perda consecutiva: -823.84 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
0.00 × 3
FusionMarkets-Live 2
1.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live5
2.31 × 52
TitanFX-02
5.03 × 34
FBS-Real-2
6.44 × 138
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.83 × 86
- Non Martingale

- Mix EA in one account

- Trading on Gold [stop loss each entry] and Currency 

- Scalping, locking [mix logic]

Sem comentários
2026.01.19 11:52
No swaps are charged
2026.01.19 11:52
No swaps are charged
2026.01.14 11:27
No swaps are charged on the signal account
2026.01.13 10:29
No swaps are charged
2026.01.13 10:29
No swaps are charged
2026.01.11 23:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.09 07:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.08 15:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.08 14:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.08 00:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 09:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 07:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 06:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 03:46
No swaps are charged on the signal account
2025.11.24 08:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
