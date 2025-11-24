- Crescita
Trade:
45
Profit Trade:
36 (80.00%)
Loss Trade:
9 (20.00%)
Best Trade:
16.81 USD
Worst Trade:
-18.69 USD
Profitto lordo:
118.22 USD (11 953 pips)
Perdita lorda:
-78.75 USD (7 870 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (38.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
48.17 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.44%
Ultimo trade:
46 minuti fa
Trade a settimana:
48
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.89
Long Trade:
30 (66.67%)
Short Trade:
15 (33.33%)
Fattore di profitto:
1.50
Profitto previsto:
0.88 USD
Profitto medio:
3.28 USD
Perdita media:
-8.75 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-42.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-42.84 USD (5)
Crescita mensile:
0.39%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
44.50 USD (0.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.44% (44.50 USD)
Per equità:
0.34% (34.26 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|39
|AUDCAD
|2
|NZDCAD
|2
|AUDNZD
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|37
|AUDCAD
|1
|NZDCAD
|1
|AUDNZD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|3.7K
|AUDCAD
|121
|NZDCAD
|118
|AUDNZD
|176
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +16.81 USD
Worst Trade: -19 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +38.41 USD
Massima perdita consecutiva: -42.84 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|1.00 × 3
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
FBS-Real-2
|6.44 × 138
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
EightcapLtd-Real-4
|7.59 × 469
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
- Non Martingale
- Mix EA in one account
- Trading on Gold [stop loss each entry] and Currency
- Scalping, locking [mix logic]
