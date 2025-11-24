СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Fusion 4 HW
Dany Wardiyanto

Fusion 4 HW

Dany Wardiyanto
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 5%
Headway-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
672
Прибыльных трейдов:
517 (76.93%)
Убыточных трейдов:
155 (23.07%)
Лучший трейд:
251.82 USD
Худший трейд:
-90.50 USD
Общая прибыль:
2 349.67 USD (195 927 pips)
Общий убыток:
-1 822.51 USD (183 219 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (118.96 USD)
Макс. прибыль в серии:
848.57 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
6.77%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
151
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
0.64
Длинных трейдов:
219 (32.59%)
Коротких трейдов:
453 (67.41%)
Профит фактор:
1.29
Мат. ожидание:
0.78 USD
Средняя прибыль:
4.54 USD
Средний убыток:
-11.76 USD
Макс. серия проигрышей:
42 (-823.84 USD)
Макс. убыток в серии:
-823.84 USD (42)
Прирост в месяц:
4.86%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
829.46 USD (7.47%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.47% (829.46 USD)
По эквити:
11.27% (1 164.78 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 567
AUDCAD 52
AUDNZD 40
NZDCAD 13
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 484
AUDCAD 15
AUDNZD 17
NZDCAD 11
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 7K
AUDCAD 1.9K
AUDNZD 2.9K
NZDCAD 896
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +251.82 USD
Худший трейд: -91 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 42
Макс. прибыль в серии: +118.96 USD
Макс. убыток в серии: -823.84 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
1.00 × 3
TitanFX-02
5.03 × 34
FBS-Real-2
6.44 × 138
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.99 × 75
- Non Martingale

- Mix EA in one account

- Trading on Gold [stop loss each entry] and Currency 

- Scalping, locking [mix logic]

Нет отзывов
2025.12.11 03:46
No swaps are charged on the signal account
2025.11.24 08:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
