Всего трейдов:
672
Прибыльных трейдов:
517 (76.93%)
Убыточных трейдов:
155 (23.07%)
Лучший трейд:
251.82 USD
Худший трейд:
-90.50 USD
Общая прибыль:
2 349.67 USD (195 927 pips)
Общий убыток:
-1 822.51 USD (183 219 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (118.96 USD)
Макс. прибыль в серии:
848.57 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
6.77%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
151
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
0.64
Длинных трейдов:
219 (32.59%)
Коротких трейдов:
453 (67.41%)
Профит фактор:
1.29
Мат. ожидание:
0.78 USD
Средняя прибыль:
4.54 USD
Средний убыток:
-11.76 USD
Макс. серия проигрышей:
42 (-823.84 USD)
Макс. убыток в серии:
-823.84 USD (42)
Прирост в месяц:
4.86%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
829.46 USD (7.47%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.47% (829.46 USD)
По эквити:
11.27% (1 164.78 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|567
|AUDCAD
|52
|AUDNZD
|40
|NZDCAD
|13
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|484
|AUDCAD
|15
|AUDNZD
|17
|NZDCAD
|11
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|7K
|AUDCAD
|1.9K
|AUDNZD
|2.9K
|NZDCAD
|896
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Лучший трейд: +251.82 USD
Худший трейд: -91 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 42
Макс. прибыль в серии: +118.96 USD
Макс. убыток в серии: -823.84 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|1.00 × 3
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
FBS-Real-2
|6.44 × 138
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.99 × 75
- Non Martingale
- Mix EA in one account
- Trading on Gold [stop loss each entry] and Currency
- Scalping, locking [mix logic]
Нет отзывов
