- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
1 381
Transacciones Rentables:
1 037 (75.09%)
Transacciones Irrentables:
344 (24.91%)
Mejor transacción:
251.82 USD
Peor transacción:
-90.50 USD
Beneficio Bruto:
5 119.21 USD (470 097 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 804.06 USD (385 428 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
27 (118.96 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
848.57 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
6.77%
Último trade:
48 minutos
Trades a la semana:
199
Tiempo medio de espera:
21 horas
Factor de Recuperación:
1.59
Transacciones Largas:
532 (38.52%)
Transacciones Cortas:
849 (61.48%)
Factor de Beneficio:
1.35
Beneficio Esperado:
0.95 USD
Beneficio medio:
4.94 USD
Pérdidas medias:
-11.06 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
42 (-823.84 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-823.84 USD (42)
Crecimiento al mes:
8.75%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
829.46 USD (7.47%)
Reducción relativa:
De balance:
7.47% (829.46 USD)
De fondos:
11.27% (1 164.78 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1184
|AUDCAD
|89
|AUDNZD
|65
|NZDCAD
|43
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|1.2K
|AUDCAD
|30
|AUDNZD
|28
|NZDCAD
|19
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|82K
|AUDCAD
|2.4K
|AUDNZD
|102
|NZDCAD
|-209
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +251.82 USD
Peor transacción: -91 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 42
Beneficio máximo consecutivo: +118.96 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -823.84 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Headway-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live 2
|1.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.31 × 52
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
FBS-Real-2
|6.44 × 138
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.83 × 86
- Non Martingale
- Mix EA in one account
- Trading on Gold [stop loss each entry] and Currency
- Scalping, locking [mix logic]
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
13%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
9
100%
1 381
75%
100%
1.34
0.95
USD
USD
11%
1:500