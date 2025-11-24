SeñalesSecciones
Dany Wardiyanto

Fusion 4 HW

Dany Wardiyanto
0 comentarios
Fiabilidad
9 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 13%
Headway-Real
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 381
Transacciones Rentables:
1 037 (75.09%)
Transacciones Irrentables:
344 (24.91%)
Mejor transacción:
251.82 USD
Peor transacción:
-90.50 USD
Beneficio Bruto:
5 119.21 USD (470 097 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 804.06 USD (385 428 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
27 (118.96 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
848.57 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
6.77%
Último trade:
48 minutos
Trades a la semana:
199
Tiempo medio de espera:
21 horas
Factor de Recuperación:
1.59
Transacciones Largas:
532 (38.52%)
Transacciones Cortas:
849 (61.48%)
Factor de Beneficio:
1.35
Beneficio Esperado:
0.95 USD
Beneficio medio:
4.94 USD
Pérdidas medias:
-11.06 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
42 (-823.84 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-823.84 USD (42)
Crecimiento al mes:
8.75%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
829.46 USD (7.47%)
Reducción relativa:
De balance:
7.47% (829.46 USD)
De fondos:
11.27% (1 164.78 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 1184
AUDCAD 89
AUDNZD 65
NZDCAD 43
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 1.2K
AUDCAD 30
AUDNZD 28
NZDCAD 19
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 82K
AUDCAD 2.4K
AUDNZD 102
NZDCAD -209
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +251.82 USD
Peor transacción: -91 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 42
Beneficio máximo consecutivo: +118.96 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -823.84 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Headway-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
0.00 × 3
FusionMarkets-Live 2
1.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live5
2.31 × 52
TitanFX-02
5.03 × 34
FBS-Real-2
6.44 × 138
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.83 × 86
- Non Martingale

- Mix EA in one account

- Trading on Gold [stop loss each entry] and Currency 

- Scalping, locking [mix logic]

No hay comentarios
2026.01.19 11:52
No swaps are charged
2026.01.19 11:52
No swaps are charged
2026.01.14 11:27
No swaps are charged on the signal account
2026.01.13 10:29
No swaps are charged
2026.01.13 10:29
No swaps are charged
2026.01.11 23:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.09 07:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.08 15:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.08 14:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.08 00:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 09:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 07:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 06:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 03:46
No swaps are charged on the signal account
2025.11.24 08:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Fusion 4 HW
30 USD al mes
13%
0
0
USD
10K
USD
9
100%
1 381
75%
100%
1.34
0.95
USD
11%
1:500
