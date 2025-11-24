- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 381
利益トレード:
1 037 (75.09%)
損失トレード:
344 (24.91%)
ベストトレード:
251.82 USD
最悪のトレード:
-90.50 USD
総利益:
5 119.21 USD (470 097 pips)
総損失:
-3 804.06 USD (385 428 pips)
最大連続の勝ち:
27 (118.96 USD)
最大連続利益:
848.57 USD (14)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
6.77%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
199
平均保有時間:
21 時間
リカバリーファクター:
1.59
長いトレード:
532 (38.52%)
短いトレード:
849 (61.48%)
プロフィットファクター:
1.35
期待されたペイオフ:
0.95 USD
平均利益:
4.94 USD
平均損失:
-11.06 USD
最大連続の負け:
42 (-823.84 USD)
最大連続損失:
-823.84 USD (42)
月間成長:
8.75%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
829.46 USD (7.47%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.47% (829.46 USD)
エクイティによる:
11.27% (1 164.78 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1184
|AUDCAD
|89
|AUDNZD
|65
|NZDCAD
|43
|
|
|
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|1.2K
|AUDCAD
|30
|AUDNZD
|28
|NZDCAD
|19
|
|
|
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|82K
|AUDCAD
|2.4K
|AUDNZD
|102
|NZDCAD
|-209
|
|
|
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +251.82 USD
最悪のトレード: -91 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 42
最大連続利益: +118.96 USD
最大連続損失: -823.84 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Headway-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live 2
|1.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.31 × 52
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
FBS-Real-2
|6.44 × 138
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.83 × 86
- Non Martingale
- Mix EA in one account
- Trading on Gold [stop loss each entry] and Currency
- Scalping, locking [mix logic]
レビューなし
