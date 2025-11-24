シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Fusion 4 HW
Dany Wardiyanto

Fusion 4 HW

Dany Wardiyanto
レビュー0件
信頼性
9週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 13%
Headway-Real
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 381
利益トレード:
1 037 (75.09%)
損失トレード:
344 (24.91%)
ベストトレード:
251.82 USD
最悪のトレード:
-90.50 USD
総利益:
5 119.21 USD (470 097 pips)
総損失:
-3 804.06 USD (385 428 pips)
最大連続の勝ち:
27 (118.96 USD)
最大連続利益:
848.57 USD (14)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
6.77%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
199
平均保有時間:
21 時間
リカバリーファクター:
1.59
長いトレード:
532 (38.52%)
短いトレード:
849 (61.48%)
プロフィットファクター:
1.35
期待されたペイオフ:
0.95 USD
平均利益:
4.94 USD
平均損失:
-11.06 USD
最大連続の負け:
42 (-823.84 USD)
最大連続損失:
-823.84 USD (42)
月間成長:
8.75%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
829.46 USD (7.47%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.47% (829.46 USD)
エクイティによる:
11.27% (1 164.78 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 1184
AUDCAD 89
AUDNZD 65
NZDCAD 43
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 1.2K
AUDCAD 30
AUDNZD 28
NZDCAD 19
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 82K
AUDCAD 2.4K
AUDNZD 102
NZDCAD -209
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +251.82 USD
最悪のトレード: -91 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 42
最大連続利益: +118.96 USD
最大連続損失: -823.84 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Headway-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
0.00 × 3
FusionMarkets-Live 2
1.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live5
2.31 × 52
TitanFX-02
5.03 × 34
FBS-Real-2
6.44 × 138
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.83 × 86
- Non Martingale

- Mix EA in one account

- Trading on Gold [stop loss each entry] and Currency 

- Scalping, locking [mix logic]

レビューなし
2026.01.19 11:52
No swaps are charged
2026.01.19 11:52
No swaps are charged
2026.01.14 11:27
No swaps are charged on the signal account
2026.01.13 10:29
No swaps are charged
2026.01.13 10:29
No swaps are charged
2026.01.11 23:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.09 07:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.08 15:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.08 14:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.08 00:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 09:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 07:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 06:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 03:46
No swaps are charged on the signal account
2025.11.24 08:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
