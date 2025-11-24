SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Fusion 4 HW
Dany Wardiyanto

Fusion 4 HW

Dany Wardiyanto
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
9 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 13%
Headway-Real
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 381
Gewinntrades:
1 037 (75.09%)
Verlusttrades:
344 (24.91%)
Bester Trade:
251.82 USD
Schlechtester Trade:
-90.50 USD
Bruttoprofit:
5 119.21 USD (470 097 pips)
Bruttoverlust:
-3 804.06 USD (385 428 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
27 (118.96 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
848.57 USD (14)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
6.77%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
199
Durchschn. Haltezeit:
21 Stunden
Erholungsfaktor:
1.59
Long-Positionen:
532 (38.52%)
Short-Positionen:
849 (61.48%)
Profit-Faktor:
1.35
Mathematische Gewinnerwartung:
0.95 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.94 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-11.06 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
42 (-823.84 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-823.84 USD (42)
Wachstum pro Monat :
8.75%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
829.46 USD (7.47%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
7.47% (829.46 USD)
Kapital:
11.27% (1 164.78 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 1184
AUDCAD 89
AUDNZD 65
NZDCAD 43
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 1.2K
AUDCAD 30
AUDNZD 28
NZDCAD 19
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 82K
AUDCAD 2.4K
AUDNZD 102
NZDCAD -209
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +251.82 USD
Schlechtester Trade: -91 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 42
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +118.96 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -823.84 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Headway-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
0.00 × 3
FusionMarkets-Live 2
1.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live5
2.31 × 52
TitanFX-02
5.03 × 34
FBS-Real-2
6.44 × 138
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.83 × 86
- Non Martingale

- Mix EA in one account

- Trading on Gold [stop loss each entry] and Currency 

- Scalping, locking [mix logic]

Keine Bewertungen
2026.01.19 11:52
No swaps are charged
2026.01.19 11:52
No swaps are charged
2026.01.14 11:27
No swaps are charged on the signal account
2026.01.13 10:29
No swaps are charged
2026.01.13 10:29
No swaps are charged
2026.01.11 23:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.09 07:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.08 15:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.08 14:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.08 00:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 09:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 07:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 06:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 03:46
No swaps are charged on the signal account
2025.11.24 08:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
