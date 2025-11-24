- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 381
Gewinntrades:
1 037 (75.09%)
Verlusttrades:
344 (24.91%)
Bester Trade:
251.82 USD
Schlechtester Trade:
-90.50 USD
Bruttoprofit:
5 119.21 USD (470 097 pips)
Bruttoverlust:
-3 804.06 USD (385 428 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
27 (118.96 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
848.57 USD (14)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
6.77%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
199
Durchschn. Haltezeit:
21 Stunden
Erholungsfaktor:
1.59
Long-Positionen:
532 (38.52%)
Short-Positionen:
849 (61.48%)
Profit-Faktor:
1.35
Mathematische Gewinnerwartung:
0.95 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.94 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-11.06 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
42 (-823.84 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-823.84 USD (42)
Wachstum pro Monat :
8.75%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
829.46 USD (7.47%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
7.47% (829.46 USD)
Kapital:
11.27% (1 164.78 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1184
|AUDCAD
|89
|AUDNZD
|65
|NZDCAD
|43
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|1.2K
|AUDCAD
|30
|AUDNZD
|28
|NZDCAD
|19
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|82K
|AUDCAD
|2.4K
|AUDNZD
|102
|NZDCAD
|-209
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +251.82 USD
Schlechtester Trade: -91 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 42
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +118.96 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -823.84 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Headway-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live 2
|1.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.31 × 52
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
FBS-Real-2
|6.44 × 138
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.83 × 86
- Non Martingale
- Mix EA in one account
- Trading on Gold [stop loss each entry] and Currency
- Scalping, locking [mix logic]
Keine Bewertungen
