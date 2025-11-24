信号部分
Dany Wardiyanto

Fusion 4 HW

Dany Wardiyanto
0条评论
可靠性
9
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 13%
Headway-Real
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 381
盈利交易:
1 037 (75.09%)
亏损交易:
344 (24.91%)
最好交易:
251.82 USD
最差交易:
-90.50 USD
毛利:
5 119.21 USD (470 097 pips)
毛利亏损:
-3 804.06 USD (385 428 pips)
最大连续赢利:
27 (118.96 USD)
最大连续盈利:
848.57 USD (14)
夏普比率:
0.06
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
6.77%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
199
平均持有时间:
21 小时
采收率:
1.59
长期交易:
532 (38.52%)
短期交易:
849 (61.48%)
利润因子:
1.35
预期回报:
0.95 USD
平均利润:
4.94 USD
平均损失:
-11.06 USD
最大连续失误:
42 (-823.84 USD)
最大连续亏损:
-823.84 USD (42)
每月增长:
8.75%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
829.46 USD (7.47%)
相对跌幅:
结余:
7.47% (829.46 USD)
净值:
11.27% (1 164.78 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 1184
AUDCAD 89
AUDNZD 65
NZDCAD 43
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 1.2K
AUDCAD 30
AUDNZD 28
NZDCAD 19
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 82K
AUDCAD 2.4K
AUDNZD 102
NZDCAD -209
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +251.82 USD
最差交易: -91 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 42
最大连续盈利: +118.96 USD
最大连续亏损: -823.84 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Headway-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
0.00 × 3
FusionMarkets-Live 2
1.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live5
2.31 × 52
TitanFX-02
5.03 × 34
FBS-Real-2
6.44 × 138
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.83 × 86
- Non Martingale

- Mix EA in one account

- Trading on Gold [stop loss each entry] and Currency 

- Scalping, locking [mix logic]

没有评论
2026.01.19 11:52
No swaps are charged
2026.01.19 11:52
No swaps are charged
2026.01.14 11:27
No swaps are charged on the signal account
2026.01.13 10:29
No swaps are charged
2026.01.13 10:29
No swaps are charged
2026.01.11 23:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.09 07:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.08 15:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.08 14:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.08 00:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 09:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 07:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 06:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 03:46
No swaps are charged on the signal account
2025.11.24 08:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载