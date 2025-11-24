- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 381
盈利交易:
1 037 (75.09%)
亏损交易:
344 (24.91%)
最好交易:
251.82 USD
最差交易:
-90.50 USD
毛利:
5 119.21 USD (470 097 pips)
毛利亏损:
-3 804.06 USD (385 428 pips)
最大连续赢利:
27 (118.96 USD)
最大连续盈利:
848.57 USD (14)
夏普比率:
0.06
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
6.77%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
199
平均持有时间:
21 小时
采收率:
1.59
长期交易:
532 (38.52%)
短期交易:
849 (61.48%)
利润因子:
1.35
预期回报:
0.95 USD
平均利润:
4.94 USD
平均损失:
-11.06 USD
最大连续失误:
42 (-823.84 USD)
最大连续亏损:
-823.84 USD (42)
每月增长:
8.75%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
829.46 USD (7.47%)
相对跌幅:
结余:
7.47% (829.46 USD)
净值:
11.27% (1 164.78 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1184
|AUDCAD
|89
|AUDNZD
|65
|NZDCAD
|43
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.2K
|AUDCAD
|30
|AUDNZD
|28
|NZDCAD
|19
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|82K
|AUDCAD
|2.4K
|AUDNZD
|102
|NZDCAD
|-209
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +251.82 USD
最差交易: -91 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 42
最大连续盈利: +118.96 USD
最大连续亏损: -823.84 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Headway-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live 2
|1.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.31 × 52
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
FBS-Real-2
|6.44 × 138
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.83 × 86
- Non Martingale
- Mix EA in one account
- Trading on Gold [stop loss each entry] and Currency
- Scalping, locking [mix logic]
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
13%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
9
100%
1 381
75%
100%
1.34
0.95
USD
USD
11%
1:500