Adhika Aryantio

Composite

Adhika Aryantio
0 inceleme
Güvenilirlik
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
PTDidiMaxBerjangka-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
66
Kârla kapanan işlemler:
52 (78.78%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (21.21%)
En iyi işlem:
613.80 USD
En kötü işlem:
-803.00 USD
Brüt kâr:
3 882.97 USD (35 353 pips)
Brüt zarar:
-4 503.92 USD (26 825 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (1 123.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 123.80 USD (22)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.83%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
-0.26
Alış işlemleri:
24 (36.36%)
Satış işlemleri:
42 (63.64%)
Kâr faktörü:
0.86
Beklenen getiri:
-9.41 USD
Ortalama kâr:
74.67 USD
Ortalama zarar:
-321.71 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-1 046.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 046.00 USD (2)
Aylık büyüme:
-1.95%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
962.52 USD
Maksimum:
2 428.73 USD (12.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
14.63% (7 807.49 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY.dmb 32
XAUUSD.dmb 30
GBPUSD.dmb 2
AUDUSD.dmb 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY.dmb 577
XAUUSD.dmb -1.1K
GBPUSD.dmb -119
AUDUSD.dmb 18
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY.dmb 5.3K
XAUUSD.dmb 4.2K
GBPUSD.dmb -1.2K
AUDUSD.dmb 193
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +613.80 USD
En kötü işlem: -803 USD
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +1 123.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 046.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PTDidiMaxBerjangka-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.11.24 08:51
No swaps are charged on the signal account
