Adhika Aryantio

Composite

Adhika Aryantio
レビュー0件
信頼性
15週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 1%
PTDidiMaxBerjangka-Live
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
75
利益トレード:
60 (80.00%)
損失トレード:
15 (20.00%)
ベストトレード:
800.80 USD
最悪のトレード:
-803.00 USD
総利益:
5 041.03 USD (46 590 pips)
総損失:
-4 577.23 USD (26 977 pips)
最大連続の勝ち:
22 (1 123.80 USD)
最大連続利益:
1 123.80 USD (22)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
10.77%
最近のトレード:
13 時間前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
0.19
長いトレード:
29 (38.67%)
短いトレード:
46 (61.33%)
プロフィットファクター:
1.10
期待されたペイオフ:
6.18 USD
平均利益:
84.02 USD
平均損失:
-305.15 USD
最大連続の負け:
2 (-1 046.00 USD)
最大連続損失:
-1 046.00 USD (2)
月間成長:
2.08%
年間予想:
27.87%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
962.52 USD
最大の:
2 428.73 USD (12.48%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.36% (2 419.73 USD)
エクイティによる:
23.07% (12 566.67 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY.dmb 36
XAUUSD.dmb 35
GBPUSD.dmb 2
AUDUSD.dmb 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY.dmb 648
XAUUSD.dmb -35
GBPUSD.dmb -119
AUDUSD.dmb 18
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY.dmb 6K
XAUUSD.dmb 15K
GBPUSD.dmb -1.2K
AUDUSD.dmb 193
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +800.80 USD
最悪のトレード: -803 USD
最大連続の勝ち: 22
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +1 123.80 USD
最大連続損失: -1 046.00 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"PTDidiMaxBerjangka-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

