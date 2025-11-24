- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
75
利益トレード:
60 (80.00%)
損失トレード:
15 (20.00%)
ベストトレード:
800.80 USD
最悪のトレード:
-803.00 USD
総利益:
5 041.03 USD (46 590 pips)
総損失:
-4 577.23 USD (26 977 pips)
最大連続の勝ち:
22 (1 123.80 USD)
最大連続利益:
1 123.80 USD (22)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
10.77%
最近のトレード:
13 時間前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
0.19
長いトレード:
29 (38.67%)
短いトレード:
46 (61.33%)
プロフィットファクター:
1.10
期待されたペイオフ:
6.18 USD
平均利益:
84.02 USD
平均損失:
-305.15 USD
最大連続の負け:
2 (-1 046.00 USD)
最大連続損失:
-1 046.00 USD (2)
月間成長:
2.08%
年間予想:
27.87%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
962.52 USD
最大の:
2 428.73 USD (12.48%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.36% (2 419.73 USD)
エクイティによる:
23.07% (12 566.67 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY.dmb
|36
|XAUUSD.dmb
|35
|GBPUSD.dmb
|2
|AUDUSD.dmb
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY.dmb
|648
|XAUUSD.dmb
|-35
|GBPUSD.dmb
|-119
|AUDUSD.dmb
|18
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY.dmb
|6K
|XAUUSD.dmb
|15K
|GBPUSD.dmb
|-1.2K
|AUDUSD.dmb
|193
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +800.80 USD
最悪のトレード: -803 USD
最大連続の勝ち: 22
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +1 123.80 USD
最大連続損失: -1 046.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"PTDidiMaxBerjangka-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
1%
0
0
USD
USD
54K
USD
USD
15
0%
75
80%
100%
1.10
6.18
USD
USD
23%
1:100