Adhika Aryantio

Composite

Adhika Aryantio
0 comentários
Confiabilidade
15 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 1%
PTDidiMaxBerjangka-Live
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
75
Negociações com lucro:
60 (80.00%)
Negociações com perda:
15 (20.00%)
Melhor negociação:
800.80 USD
Pior negociação:
-803.00 USD
Lucro bruto:
5 041.03 USD (46 590 pips)
Perda bruta:
-4 577.23 USD (26 977 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (1 123.80 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 123.80 USD (22)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
10.77%
Último negócio:
12 horas atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
0.19
Negociações longas:
29 (38.67%)
Negociações curtas:
46 (61.33%)
Fator de lucro:
1.10
Valor esperado:
6.18 USD
Lucro médio:
84.02 USD
Perda média:
-305.15 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-1 046.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 046.00 USD (2)
Crescimento mensal:
2.08%
Previsão anual:
27.87%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
962.52 USD
Máximo:
2 428.73 USD (12.48%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.36% (2 419.73 USD)
Pelo Capital Líquido:
23.07% (12 566.67 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY.dmb 36
XAUUSD.dmb 35
GBPUSD.dmb 2
AUDUSD.dmb 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY.dmb 648
XAUUSD.dmb -35
GBPUSD.dmb -119
AUDUSD.dmb 18
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY.dmb 6K
XAUUSD.dmb 15K
GBPUSD.dmb -1.2K
AUDUSD.dmb 193
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +800.80 USD
Pior negociação: -803 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 22
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +1 123.80 USD
Máxima perda consecutiva: -1 046.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "PTDidiMaxBerjangka-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

2025.12.26 08:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 12:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.17 15:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.94% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 13:06
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.11.28 11:18
No swaps are charged on the signal account
2025.11.26 15:44
No swaps are charged
2025.11.26 15:44
No swaps are charged
2025.11.24 08:51
No swaps are charged on the signal account
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Composite
30 USD por mês
1%
0
0
USD
54K
USD
15
0%
75
80%
100%
1.10
6.18
USD
23%
1:100
