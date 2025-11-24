- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
75
Negociações com lucro:
60 (80.00%)
Negociações com perda:
15 (20.00%)
Melhor negociação:
800.80 USD
Pior negociação:
-803.00 USD
Lucro bruto:
5 041.03 USD (46 590 pips)
Perda bruta:
-4 577.23 USD (26 977 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (1 123.80 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 123.80 USD (22)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
10.77%
Último negócio:
12 horas atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
0.19
Negociações longas:
29 (38.67%)
Negociações curtas:
46 (61.33%)
Fator de lucro:
1.10
Valor esperado:
6.18 USD
Lucro médio:
84.02 USD
Perda média:
-305.15 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-1 046.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 046.00 USD (2)
Crescimento mensal:
2.08%
Previsão anual:
27.87%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
962.52 USD
Máximo:
2 428.73 USD (12.48%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.36% (2 419.73 USD)
Pelo Capital Líquido:
23.07% (12 566.67 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY.dmb
|36
|XAUUSD.dmb
|35
|GBPUSD.dmb
|2
|AUDUSD.dmb
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY.dmb
|648
|XAUUSD.dmb
|-35
|GBPUSD.dmb
|-119
|AUDUSD.dmb
|18
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY.dmb
|6K
|XAUUSD.dmb
|15K
|GBPUSD.dmb
|-1.2K
|AUDUSD.dmb
|193
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +800.80 USD
Pior negociação: -803 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 22
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +1 123.80 USD
Máxima perda consecutiva: -1 046.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "PTDidiMaxBerjangka-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
1%
0
0
USD
USD
54K
USD
USD
15
0%
75
80%
100%
1.10
6.18
USD
USD
23%
1:100