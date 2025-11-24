- 자본
- 축소
트레이드:
81
이익 거래:
65 (80.24%)
손실 거래:
16 (19.75%)
최고의 거래:
800.80 USD
최악의 거래:
-803.00 USD
총 수익:
5 454.47 USD (49 571 pips)
총 손실:
-4 707.24 USD (27 076 pips)
연속 최대 이익:
22 (1 123.80 USD)
연속 최대 이익:
1 123.80 USD (22)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
10.77%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
5 일
회복 요인:
0.31
롱(주식매수):
31 (38.27%)
숏(주식차입매도):
50 (61.73%)
수익 요인:
1.16
기대수익:
9.23 USD
평균 이익:
83.91 USD
평균 손실:
-294.20 USD
연속 최대 손실:
2 (-1 046.00 USD)
연속 최대 손실:
-1 046.00 USD (2)
월별 성장률:
2.23%
연간 예측:
27.11%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
962.52 USD
최대한의:
2 428.73 USD (12.48%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.36% (2 419.73 USD)
자본금별:
23.07% (12 566.67 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY.dmb
|40
|XAUUSD.dmb
|37
|GBPUSD.dmb
|2
|AUDUSD.dmb
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY.dmb
|703
|XAUUSD.dmb
|183
|GBPUSD.dmb
|-119
|AUDUSD.dmb
|18
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY.dmb
|6.6K
|XAUUSD.dmb
|17K
|GBPUSD.dmb
|-1.2K
|AUDUSD.dmb
|193
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +800.80 USD
최악의 거래: -803 USD
연속 최대 이익: 22
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +1 123.80 USD
연속 최대 손실: -1 046.00 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "PTDidiMaxBerjangka-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
1%
0
0
USD
USD
55K
USD
USD
18
0%
81
80%
100%
1.15
9.23
USD
USD
23%
1:100