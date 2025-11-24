시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Composite
Adhika Aryantio

Composite

Adhika Aryantio
0 리뷰
안정성
18
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 1%
PTDidiMaxBerjangka-Live
1:100
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
81
이익 거래:
65 (80.24%)
손실 거래:
16 (19.75%)
최고의 거래:
800.80 USD
최악의 거래:
-803.00 USD
총 수익:
5 454.47 USD (49 571 pips)
총 손실:
-4 707.24 USD (27 076 pips)
연속 최대 이익:
22 (1 123.80 USD)
연속 최대 이익:
1 123.80 USD (22)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
10.77%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
5 일
회복 요인:
0.31
롱(주식매수):
31 (38.27%)
숏(주식차입매도):
50 (61.73%)
수익 요인:
1.16
기대수익:
9.23 USD
평균 이익:
83.91 USD
평균 손실:
-294.20 USD
연속 최대 손실:
2 (-1 046.00 USD)
연속 최대 손실:
-1 046.00 USD (2)
월별 성장률:
2.23%
연간 예측:
27.11%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
962.52 USD
최대한의:
2 428.73 USD (12.48%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.36% (2 419.73 USD)
자본금별:
23.07% (12 566.67 USD)

배포

심볼 Sell Buy
USDJPY.dmb 40
XAUUSD.dmb 37
GBPUSD.dmb 2
AUDUSD.dmb 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
USDJPY.dmb 703
XAUUSD.dmb 183
GBPUSD.dmb -119
AUDUSD.dmb 18
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
USDJPY.dmb 6.6K
XAUUSD.dmb 17K
GBPUSD.dmb -1.2K
AUDUSD.dmb 193
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +800.80 USD
최악의 거래: -803 USD
연속 최대 이익: 22
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +1 123.80 USD
연속 최대 손실: -1 046.00 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "PTDidiMaxBerjangka-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2026.01.05 10:04
No swaps are charged
2026.01.05 10:04
No swaps are charged
2025.12.26 08:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 12:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.17 15:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.94% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 13:06
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.11.28 11:18
No swaps are charged on the signal account
2025.11.26 15:44
No swaps are charged
2025.11.26 15:44
No swaps are charged
2025.11.24 08:51
No swaps are charged on the signal account
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Composite
월별 30 USD
1%
0
0
USD
55K
USD
18
0%
81
80%
100%
1.15
9.23
USD
23%
1:100
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.