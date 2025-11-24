- Прирост
Всего трейдов:
75
Прибыльных трейдов:
60 (80.00%)
Убыточных трейдов:
15 (20.00%)
Лучший трейд:
800.80 USD
Худший трейд:
-803.00 USD
Общая прибыль:
5 041.03 USD (46 590 pips)
Общий убыток:
-4 571.23 USD (26 977 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (1 123.80 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 123.80 USD (22)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
10.02%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
0.19
Длинных трейдов:
29 (38.67%)
Коротких трейдов:
46 (61.33%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
6.26 USD
Средняя прибыль:
84.02 USD
Средний убыток:
-304.75 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-1 046.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 046.00 USD (2)
Прирост в месяц:
2.29%
Годовой прогноз:
27.87%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
962.52 USD
Максимальная:
2 428.73 USD (12.48%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.36% (2 419.73 USD)
По эквити:
23.07% (12 566.67 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY.dmb
|36
|XAUUSD.dmb
|35
|GBPUSD.dmb
|2
|AUDUSD.dmb
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY.dmb
|648
|XAUUSD.dmb
|-35
|GBPUSD.dmb
|-119
|AUDUSD.dmb
|18
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY.dmb
|6K
|XAUUSD.dmb
|15K
|GBPUSD.dmb
|-1.2K
|AUDUSD.dmb
|193
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PTDidiMaxBerjangka-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
