Adhika Aryantio

Composite

Adhika Aryantio
0 отзывов
Надежность
15 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 1%
PTDidiMaxBerjangka-Live
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
75
Прибыльных трейдов:
60 (80.00%)
Убыточных трейдов:
15 (20.00%)
Лучший трейд:
800.80 USD
Худший трейд:
-803.00 USD
Общая прибыль:
5 041.03 USD (46 590 pips)
Общий убыток:
-4 571.23 USD (26 977 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (1 123.80 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 123.80 USD (22)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
10.02%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
0.19
Длинных трейдов:
29 (38.67%)
Коротких трейдов:
46 (61.33%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
6.26 USD
Средняя прибыль:
84.02 USD
Средний убыток:
-304.75 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-1 046.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 046.00 USD (2)
Прирост в месяц:
2.29%
Годовой прогноз:
27.87%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
962.52 USD
Максимальная:
2 428.73 USD (12.48%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.36% (2 419.73 USD)
По эквити:
23.07% (12 566.67 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY.dmb 36
XAUUSD.dmb 35
GBPUSD.dmb 2
AUDUSD.dmb 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY.dmb 648
XAUUSD.dmb -35
GBPUSD.dmb -119
AUDUSD.dmb 18
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY.dmb 6K
XAUUSD.dmb 15K
GBPUSD.dmb -1.2K
AUDUSD.dmb 193
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +800.80 USD
Худший трейд: -803 USD
Макс. серия выигрышей: 22
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +1 123.80 USD
Макс. убыток в серии: -1 046.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PTDidiMaxBerjangka-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.17 15:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.94% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 13:06
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.11.28 11:18
No swaps are charged on the signal account
2025.11.26 15:44
No swaps are charged
2025.11.26 15:44
No swaps are charged
2025.11.24 08:51
No swaps are charged on the signal account
