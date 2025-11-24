- 成长
交易:
75
盈利交易:
60 (80.00%)
亏损交易:
15 (20.00%)
最好交易:
800.80 USD
最差交易:
-803.00 USD
毛利:
5 041.03 USD (46 590 pips)
毛利亏损:
-4 571.23 USD (26 977 pips)
最大连续赢利:
22 (1 123.80 USD)
最大连续盈利:
1 123.80 USD (22)
夏普比率:
0.05
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
10.02%
最近交易:
7 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
5 天
采收率:
0.19
长期交易:
29 (38.67%)
短期交易:
46 (61.33%)
利润因子:
1.10
预期回报:
6.26 USD
平均利润:
84.02 USD
平均损失:
-304.75 USD
最大连续失误:
2 (-1 046.00 USD)
最大连续亏损:
-1 046.00 USD (2)
每月增长:
2.29%
年度预测:
27.87%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
962.52 USD
最大值:
2 428.73 USD (12.48%)
相对跌幅:
结余:
4.36% (2 419.73 USD)
净值:
23.07% (12 566.67 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY.dmb
|36
|XAUUSD.dmb
|35
|GBPUSD.dmb
|2
|AUDUSD.dmb
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY.dmb
|648
|XAUUSD.dmb
|-35
|GBPUSD.dmb
|-119
|AUDUSD.dmb
|18
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY.dmb
|6K
|XAUUSD.dmb
|15K
|GBPUSD.dmb
|-1.2K
|AUDUSD.dmb
|193
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
