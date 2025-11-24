信号部分
Adhika Aryantio

Composite

Adhika Aryantio
0条评论
可靠性
15
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 1%
PTDidiMaxBerjangka-Live
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
75
盈利交易:
60 (80.00%)
亏损交易:
15 (20.00%)
最好交易:
800.80 USD
最差交易:
-803.00 USD
毛利:
5 041.03 USD (46 590 pips)
毛利亏损:
-4 571.23 USD (26 977 pips)
最大连续赢利:
22 (1 123.80 USD)
最大连续盈利:
1 123.80 USD (22)
夏普比率:
0.05
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
10.02%
最近交易:
7 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
5 天
采收率:
0.19
长期交易:
29 (38.67%)
短期交易:
46 (61.33%)
利润因子:
1.10
预期回报:
6.26 USD
平均利润:
84.02 USD
平均损失:
-304.75 USD
最大连续失误:
2 (-1 046.00 USD)
最大连续亏损:
-1 046.00 USD (2)
每月增长:
2.29%
年度预测:
27.87%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
962.52 USD
最大值:
2 428.73 USD (12.48%)
相对跌幅:
结余:
4.36% (2 419.73 USD)
净值:
23.07% (12 566.67 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY.dmb 36
XAUUSD.dmb 35
GBPUSD.dmb 2
AUDUSD.dmb 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY.dmb 648
XAUUSD.dmb -35
GBPUSD.dmb -119
AUDUSD.dmb 18
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY.dmb 6K
XAUUSD.dmb 15K
GBPUSD.dmb -1.2K
AUDUSD.dmb 193
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +800.80 USD
最差交易: -803 USD
最大连续赢利: 22
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +1 123.80 USD
最大连续亏损: -1 046.00 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 PTDidiMaxBerjangka-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.12.25 12:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.17 15:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.94% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 13:06
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.11.28 11:18
No swaps are charged on the signal account
2025.11.26 15:44
No swaps are charged
2025.11.26 15:44
No swaps are charged
2025.11.24 08:51
No swaps are charged on the signal account
