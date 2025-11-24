SignaleKategorien
Adhika Aryantio

Composite

Adhika Aryantio
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
15 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 1%
PTDidiMaxBerjangka-Live
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
75
Gewinntrades:
60 (80.00%)
Verlusttrades:
15 (20.00%)
Bester Trade:
800.80 USD
Schlechtester Trade:
-803.00 USD
Bruttoprofit:
5 041.03 USD (46 590 pips)
Bruttoverlust:
-4 577.23 USD (26 977 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
22 (1 123.80 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 123.80 USD (22)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
10.77%
Letzter Trade:
14 Stunden
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
5 Tage
Erholungsfaktor:
0.19
Long-Positionen:
29 (38.67%)
Short-Positionen:
46 (61.33%)
Profit-Faktor:
1.10
Mathematische Gewinnerwartung:
6.18 USD
Durchschnittlicher Profit:
84.02 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-305.15 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-1 046.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 046.00 USD (2)
Wachstum pro Monat :
2.08%
Jahresprognose:
27.87%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
962.52 USD
Maximaler:
2 428.73 USD (12.48%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.36% (2 419.73 USD)
Kapital:
23.07% (12 566.67 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY.dmb 36
XAUUSD.dmb 35
GBPUSD.dmb 2
AUDUSD.dmb 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY.dmb 648
XAUUSD.dmb -35
GBPUSD.dmb -119
AUDUSD.dmb 18
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY.dmb 6K
XAUUSD.dmb 15K
GBPUSD.dmb -1.2K
AUDUSD.dmb 193
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +800.80 USD
Schlechtester Trade: -803 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 22
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 123.80 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 046.00 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "PTDidiMaxBerjangka-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.26 08:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 12:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.17 15:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.94% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 13:06
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.11.28 11:18
No swaps are charged on the signal account
2025.11.26 15:44
No swaps are charged
2025.11.26 15:44
No swaps are charged
2025.11.24 08:51
No swaps are charged on the signal account
