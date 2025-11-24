SegnaliSezioni
Adhika Aryantio

Composite

Adhika Aryantio
0 recensioni
Affidabilità
12 settimane
0 / 0 USD
0%
PTDidiMaxBerjangka-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
66
Profit Trade:
52 (78.78%)
Loss Trade:
14 (21.21%)
Best Trade:
613.80 USD
Worst Trade:
-803.00 USD
Profitto lordo:
3 882.97 USD (35 353 pips)
Perdita lorda:
-4 503.92 USD (26 825 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (1 123.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 123.80 USD (22)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.83%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
-0.26
Long Trade:
24 (36.36%)
Short Trade:
42 (63.64%)
Fattore di profitto:
0.86
Profitto previsto:
-9.41 USD
Profitto medio:
74.67 USD
Perdita media:
-321.71 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-1 046.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 046.00 USD (2)
Crescita mensile:
-1.95%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
962.52 USD
Massimale:
2 428.73 USD (12.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
14.63% (7 807.49 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY.dmb 32
XAUUSD.dmb 30
GBPUSD.dmb 2
AUDUSD.dmb 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY.dmb 577
XAUUSD.dmb -1.1K
GBPUSD.dmb -119
AUDUSD.dmb 18
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY.dmb 5.3K
XAUUSD.dmb 4.2K
GBPUSD.dmb -1.2K
AUDUSD.dmb 193
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +613.80 USD
Worst Trade: -803 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +1 123.80 USD
Massima perdita consecutiva: -1 046.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PTDidiMaxBerjangka-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.24 08:51
No swaps are charged on the signal account
