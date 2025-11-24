SeñalesSecciones
Adhika Aryantio

Composite

Adhika Aryantio
0 comentarios
Fiabilidad
15 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 1%
PTDidiMaxBerjangka-Live
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
75
Transacciones Rentables:
60 (80.00%)
Transacciones Irrentables:
15 (20.00%)
Mejor transacción:
800.80 USD
Peor transacción:
-803.00 USD
Beneficio Bruto:
5 041.03 USD (46 590 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 576.23 USD (26 977 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
22 (1 123.80 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 123.80 USD (22)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
10.61%
Último trade:
17 horas
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
5 días
Factor de Recuperación:
0.19
Transacciones Largas:
29 (38.67%)
Transacciones Cortas:
46 (61.33%)
Factor de Beneficio:
1.10
Beneficio Esperado:
6.20 USD
Beneficio medio:
84.02 USD
Pérdidas medias:
-305.08 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-1 046.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 046.00 USD (2)
Crecimiento al mes:
2.20%
Pronóstico anual:
27.87%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
962.52 USD
Máxima:
2 428.73 USD (12.48%)
Reducción relativa:
De balance:
4.36% (2 419.73 USD)
De fondos:
23.07% (12 566.67 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY.dmb 36
XAUUSD.dmb 35
GBPUSD.dmb 2
AUDUSD.dmb 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY.dmb 648
XAUUSD.dmb -35
GBPUSD.dmb -119
AUDUSD.dmb 18
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY.dmb 6K
XAUUSD.dmb 15K
GBPUSD.dmb -1.2K
AUDUSD.dmb 193
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "PTDidiMaxBerjangka-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.26 08:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 12:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.17 15:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.94% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 13:06
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.11.28 11:18
No swaps are charged on the signal account
2025.11.26 15:44
No swaps are charged
2025.11.26 15:44
No swaps are charged
2025.11.24 08:51
No swaps are charged on the signal account
