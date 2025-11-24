- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
103
Kârla kapanan işlemler:
59 (57.28%)
Zararla kapanan işlemler:
44 (42.72%)
En iyi işlem:
9.60 USD
En kötü işlem:
-8.67 USD
Brüt kâr:
234.08 USD (21 906 pips)
Brüt zarar:
-167.92 USD (15 095 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (30.99 USD)
Maksimum ardışık kâr:
30.99 USD (6)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
17.26%
Maks. mevduat yükü:
2.46%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
14 dakika
Düzelme faktörü:
1.23
Alış işlemleri:
50 (48.54%)
Satış işlemleri:
53 (51.46%)
Kâr faktörü:
1.39
Beklenen getiri:
0.64 USD
Ortalama kâr:
3.97 USD
Ortalama zarar:
-3.82 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-50.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-50.20 USD (16)
Aylık büyüme:
23.35%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.64 USD
Maksimum:
53.60 USD (85.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.67% (53.60 USD)
Varlığa göre:
2.09% (7.77 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|101
|USDCHF
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|74
|USDCHF
|-8
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|6.8K
|USDCHF
|-36
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +9.60 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +30.99 USD
Maksimum ardışık zarar: -50.20 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
supp n resist method
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
22%
0
0
USD
USD
382
USD
USD
8
0%
103
57%
17%
1.39
0.64
USD
USD
10%
1:500