Total de Trades:
113
Transacciones Rentables:
64 (56.63%)
Transacciones Irrentables:
49 (43.36%)
Mejor transacción:
9.60 USD
Peor transacción:
-9.92 USD
Beneficio Bruto:
258.48 USD (24 342 pips)
Pérdidas Brutas:
-201.10 USD (18 412 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (33.94 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
33.94 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.15
Actividad comercial:
18.05%
Carga máxima del depósito:
2.55%
Último trade:
14 minutos
Trades a la semana:
33
Tiempo medio de espera:
14 minutos
Factor de Recuperación:
1.07
Transacciones Largas:
55 (48.67%)
Transacciones Cortas:
58 (51.33%)
Factor de Beneficio:
1.29
Beneficio Esperado:
0.51 USD
Beneficio medio:
4.04 USD
Pérdidas medias:
-4.10 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
16 (-50.20 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-50.20 USD (16)
Crecimiento al mes:
20.51%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
10.64 USD
Máxima:
53.60 USD (85.13%)
Reducción relativa:
De balance:
9.67% (53.60 USD)
De fondos:
2.09% (7.77 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|111
|USDCHF
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|65
|USDCHF
|-8
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|6K
|USDCHF
|-36
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TradeMaxGlobal-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
