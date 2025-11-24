- Crescita
Trade:
103
Profit Trade:
59 (57.28%)
Loss Trade:
44 (42.72%)
Best Trade:
9.60 USD
Worst Trade:
-8.67 USD
Profitto lordo:
234.08 USD (21 906 pips)
Perdita lorda:
-167.92 USD (15 095 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (30.99 USD)
Massimo profitto consecutivo:
30.99 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
17.26%
Massimo carico di deposito:
2.46%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
14 minuti
Fattore di recupero:
1.23
Long Trade:
50 (48.54%)
Short Trade:
53 (51.46%)
Fattore di profitto:
1.39
Profitto previsto:
0.64 USD
Profitto medio:
3.97 USD
Perdita media:
-3.82 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-50.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-50.20 USD (16)
Crescita mensile:
23.35%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.64 USD
Massimale:
53.60 USD (85.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.67% (53.60 USD)
Per equità:
2.09% (7.77 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|101
|USDCHF
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|74
|USDCHF
|-8
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|6.8K
|USDCHF
|-36
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9.60 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +30.99 USD
Massima perdita consecutiva: -50.20 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
supp n resist method
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
22%
0
0
USD
USD
382
USD
USD
8
0%
103
57%
17%
1.39
0.64
USD
USD
10%
1:500