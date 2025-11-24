- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
103
Negociações com lucro:
59 (57.28%)
Negociações com perda:
44 (42.72%)
Melhor negociação:
9.60 USD
Pior negociação:
-8.67 USD
Lucro bruto:
234.08 USD (21 906 pips)
Perda bruta:
-167.92 USD (15 095 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (30.99 USD)
Máximo lucro consecutivo:
30.99 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.17
Atividade de negociação:
17.26%
Depósito máximo carregado:
2.46%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
27
Tempo médio de espera:
14 minutos
Fator de recuperação:
1.23
Negociações longas:
50 (48.54%)
Negociações curtas:
53 (51.46%)
Fator de lucro:
1.39
Valor esperado:
0.64 USD
Lucro médio:
3.97 USD
Perda média:
-3.82 USD
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-50.20 USD)
Máxima perda consecutiva:
-50.20 USD (16)
Crescimento mensal:
23.35%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
10.64 USD
Máximo:
53.60 USD (85.13%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.67% (53.60 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.09% (7.77 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|101
|USDCHF
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|74
|USDCHF
|-8
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|6.8K
|USDCHF
|-36
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +9.60 USD
Pior negociação: -9 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 16
Máximo lucro consecutivo: +30.99 USD
Máxima perda consecutiva: -50.20 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TradeMaxGlobal-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
supp n resist method
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
22%
0
0
USD
USD
382
USD
USD
8
0%
103
57%
17%
1.39
0.64
USD
USD
10%
1:500