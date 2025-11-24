- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
103
盈利交易:
59 (57.28%)
亏损交易:
44 (42.72%)
最好交易:
9.60 USD
最差交易:
-8.67 USD
毛利:
234.08 USD (21 906 pips)
毛利亏损:
-167.92 USD (15 095 pips)
最大连续赢利:
6 (30.99 USD)
最大连续盈利:
30.99 USD (6)
夏普比率:
0.17
交易活动:
17.26%
最大入金加载:
2.46%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
27
平均持有时间:
14 分钟
采收率:
1.23
长期交易:
50 (48.54%)
短期交易:
53 (51.46%)
利润因子:
1.39
预期回报:
0.64 USD
平均利润:
3.97 USD
平均损失:
-3.82 USD
最大连续失误:
16 (-50.20 USD)
最大连续亏损:
-50.20 USD (16)
每月增长:
23.35%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
10.64 USD
最大值:
53.60 USD (85.13%)
相对跌幅:
结余:
9.67% (53.60 USD)
净值:
2.09% (7.77 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|101
|USDCHF
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|74
|USDCHF
|-8
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|6.8K
|USDCHF
|-36
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +9.60 USD
最差交易: -9 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 16
最大连续盈利: +30.99 USD
最大连续亏损: -50.20 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TradeMaxGlobal-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
supp n resist method
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
22%
0
0
USD
USD
382
USD
USD
8
0%
103
57%
17%
1.39
0.64
USD
USD
10%
1:500