- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
103
利益トレード:
59 (57.28%)
損失トレード:
44 (42.72%)
ベストトレード:
9.60 USD
最悪のトレード:
-8.67 USD
総利益:
234.08 USD (21 906 pips)
総損失:
-167.92 USD (15 095 pips)
最大連続の勝ち:
6 (30.99 USD)
最大連続利益:
30.99 USD (6)
シャープレシオ:
0.17
取引アクティビティ:
17.26%
最大入金額:
2.46%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
27
平均保有時間:
14 分
リカバリーファクター:
1.23
長いトレード:
50 (48.54%)
短いトレード:
53 (51.46%)
プロフィットファクター:
1.39
期待されたペイオフ:
0.64 USD
平均利益:
3.97 USD
平均損失:
-3.82 USD
最大連続の負け:
16 (-50.20 USD)
最大連続損失:
-50.20 USD (16)
月間成長:
23.35%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
10.64 USD
最大の:
53.60 USD (85.13%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.67% (53.60 USD)
エクイティによる:
2.09% (7.77 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|101
|USDCHF
|2
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|74
|USDCHF
|-8
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|6.8K
|USDCHF
|-36
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +9.60 USD
最悪のトレード: -9 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 16
最大連続利益: +30.99 USD
最大連続損失: -50.20 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TradeMaxGlobal-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
FBS-Real
|2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
supp n resist method
レビューなし
