Всего трейдов:
103
Прибыльных трейдов:
59 (57.28%)
Убыточных трейдов:
44 (42.72%)
Лучший трейд:
9.60 USD
Худший трейд:
-8.67 USD
Общая прибыль:
234.08 USD (21 906 pips)
Общий убыток:
-167.92 USD (15 095 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (30.99 USD)
Макс. прибыль в серии:
30.99 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
17.26%
Макс. загрузка депозита:
2.46%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
27
Ср. время удержания:
14 минут
Фактор восстановления:
1.23
Длинных трейдов:
50 (48.54%)
Коротких трейдов:
53 (51.46%)
Профит фактор:
1.39
Мат. ожидание:
0.64 USD
Средняя прибыль:
3.97 USD
Средний убыток:
-3.82 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-50.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-50.20 USD (16)
Прирост в месяц:
23.35%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
10.64 USD
Максимальная:
53.60 USD (85.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.67% (53.60 USD)
По эквити:
2.09% (7.77 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|101
|USDCHF
|2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|74
|USDCHF
|-8
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|6.8K
|USDCHF
|-36
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +9.60 USD
Худший трейд: -9 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +30.99 USD
Макс. убыток в серии: -50.20 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
FBS-Real
|2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
supp n resist method
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
22%
0
0
USD
USD
382
USD
USD
8
0%
103
57%
17%
1.39
0.64
USD
USD
10%
1:500