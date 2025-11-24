СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / CHIARA
Nur Romadhon

CHIARA

Nur Romadhon
0 отзывов
Надежность
8 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 22%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
103
Прибыльных трейдов:
59 (57.28%)
Убыточных трейдов:
44 (42.72%)
Лучший трейд:
9.60 USD
Худший трейд:
-8.67 USD
Общая прибыль:
234.08 USD (21 906 pips)
Общий убыток:
-167.92 USD (15 095 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (30.99 USD)
Макс. прибыль в серии:
30.99 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
17.26%
Макс. загрузка депозита:
2.46%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
27
Ср. время удержания:
14 минут
Фактор восстановления:
1.23
Длинных трейдов:
50 (48.54%)
Коротких трейдов:
53 (51.46%)
Профит фактор:
1.39
Мат. ожидание:
0.64 USD
Средняя прибыль:
3.97 USD
Средний убыток:
-3.82 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-50.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-50.20 USD (16)
Прирост в месяц:
23.35%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
10.64 USD
Максимальная:
53.60 USD (85.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.67% (53.60 USD)
По эквити:
2.09% (7.77 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 101
USDCHF 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 74
USDCHF -8
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 6.8K
USDCHF -36
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +9.60 USD
Худший трейд: -9 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +30.99 USD
Макс. убыток в серии: -50.20 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
supp n resist method
Нет отзывов
2026.01.14 16:29
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.13 07:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.13 03:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.13 03:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 07:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 11:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 09:53
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 20 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 05:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 04:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.25 07:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 05:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 08:51
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.24 08:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 08:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Копировать

