- 자본
- 축소
트레이드:
113
이익 거래:
64 (56.63%)
손실 거래:
49 (43.36%)
최고의 거래:
9.60 USD
최악의 거래:
-9.92 USD
총 수익:
258.48 USD (24 342 pips)
총 손실:
-201.10 USD (18 412 pips)
연속 최대 이익:
7 (33.94 USD)
샤프 비율:
0.15
거래 활동:
18.05%
최대 입금량:
2.55%
최근 거래:
24 분 전
주별 거래 수:
33
평균 유지 시간:
14 분
회복 요인:
1.07
롱(주식매수):
55 (48.67%)
숏(주식차입매도):
58 (51.33%)
수익 요인:
1.29
기대수익:
0.51 USD
평균 이익:
4.04 USD
평균 손실:
-4.10 USD
연속 최대 손실:
16 (-50.20 USD)
월별 성장률:
20.51%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
10.64 USD
최대한의:
53.60 USD (85.13%)
상대적 삭감:
잔고별:
9.67% (53.60 USD)
자본금별:
2.09% (7.77 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|111
|USDCHF
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|65
|USDCHF
|-8
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|6K
|USDCHF
|-36
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "TradeMaxGlobal-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
supp n resist method
리뷰 없음
