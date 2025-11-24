- Wachstum
Trades insgesamt:
103
Gewinntrades:
59 (57.28%)
Verlusttrades:
44 (42.72%)
Bester Trade:
9.60 USD
Schlechtester Trade:
-8.67 USD
Bruttoprofit:
234.08 USD (21 906 pips)
Bruttoverlust:
-167.92 USD (15 095 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (30.99 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
30.99 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.17
Trading-Aktivität:
17.26%
Max deposit load:
2.46%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
27
Durchschn. Haltezeit:
14 Minuten
Erholungsfaktor:
1.23
Long-Positionen:
50 (48.54%)
Short-Positionen:
53 (51.46%)
Profit-Faktor:
1.39
Mathematische Gewinnerwartung:
0.64 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.97 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.82 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
16 (-50.20 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-50.20 USD (16)
Wachstum pro Monat :
23.35%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
10.64 USD
Maximaler:
53.60 USD (85.13%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
9.67% (53.60 USD)
Kapital:
2.09% (7.77 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|101
|USDCHF
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|74
|USDCHF
|-8
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|6.8K
|USDCHF
|-36
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +9.60 USD
Schlechtester Trade: -9 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 16
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +30.99 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -50.20 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TradeMaxGlobal-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
