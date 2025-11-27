SinyallerBölümler
Saulo Martelli

MymmTwo

Saulo Martelli
0 inceleme
Güvenilirlik
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
FXViewRSA-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
98
Kârla kapanan işlemler:
84 (85.71%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (14.29%)
En iyi işlem:
166.85 AUD
En kötü işlem:
-111.56 AUD
Brüt kâr:
2 440.44 AUD (13 531 pips)
Brüt zarar:
-514.05 AUD (1 825 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (484.89 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
729.92 AUD (15)
Sharpe oranı:
0.56
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.28%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
42
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
16.87
Alış işlemleri:
52 (53.06%)
Satış işlemleri:
46 (46.94%)
Kâr faktörü:
4.75
Beklenen getiri:
19.66 AUD
Ortalama kâr:
29.05 AUD
Ortalama zarar:
-36.72 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-11.18 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-111.56 AUD (1)
Aylık büyüme:
19.22%
Algo alım-satım:
80%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.11 AUD
Maksimum:
114.22 AUD (0.96%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 AUD)
Varlığa göre:
6.65% (795.68 AUD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 34
EURUSD 20
EURCHF 17
CADJPY 16
EURGBP 11
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 530
EURUSD 286
EURCHF 256
CADJPY 398
EURGBP -1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 4.8K
EURUSD 1.5K
EURCHF 1.8K
CADJPY 4.1K
EURGBP -404
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +166.85 AUD
En kötü işlem: -112 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +484.89 AUD
Maksimum ardışık zarar: -11.18 AUD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FXViewRSA-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.11.27 11:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.27 11:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.21 23:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.21 23:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.21 23:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
