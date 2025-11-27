SegnaliSezioni
Saulo Martelli

MymmTwo

Saulo Martelli
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
FXViewRSA-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
98
Profit Trade:
84 (85.71%)
Loss Trade:
14 (14.29%)
Best Trade:
166.85 AUD
Worst Trade:
-111.56 AUD
Profitto lordo:
2 440.44 AUD (13 531 pips)
Perdita lorda:
-514.05 AUD (1 825 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (484.89 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
729.92 AUD (15)
Indice di Sharpe:
0.56
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.28%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
42
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
16.87
Long Trade:
52 (53.06%)
Short Trade:
46 (46.94%)
Fattore di profitto:
4.75
Profitto previsto:
19.66 AUD
Profitto medio:
29.05 AUD
Perdita media:
-36.72 AUD
Massime perdite consecutive:
2 (-11.18 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-111.56 AUD (1)
Crescita mensile:
19.22%
Algo trading:
80%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.11 AUD
Massimale:
114.22 AUD (0.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 AUD)
Per equità:
6.71% (803.58 AUD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 34
EURUSD 20
EURCHF 17
CADJPY 16
EURGBP 11
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 530
EURUSD 286
EURCHF 256
CADJPY 398
EURGBP -1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 4.8K
EURUSD 1.5K
EURCHF 1.8K
CADJPY 4.1K
EURGBP -404
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +166.85 AUD
Worst Trade: -112 AUD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +484.89 AUD
Massima perdita consecutiva: -11.18 AUD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FXViewRSA-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.27 11:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.27 11:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.21 23:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.21 23:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.21 23:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
