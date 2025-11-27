- 成長
トレード:
203
利益トレード:
168 (82.75%)
損失トレード:
35 (17.24%)
ベストトレード:
166.85 AUD
最悪のトレード:
-343.97 AUD
総利益:
5 401.41 AUD (20 861 pips)
総損失:
-2 975.06 AUD (7 479 pips)
最大連続の勝ち:
21 (484.89 AUD)
最大連続利益:
729.92 AUD (15)
シャープレシオ:
0.23
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
9.49%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
25
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
3.35
長いトレード:
107 (52.71%)
短いトレード:
96 (47.29%)
プロフィットファクター:
1.82
期待されたペイオフ:
11.95 AUD
平均利益:
32.15 AUD
平均損失:
-85.00 AUD
最大連続の負け:
3 (-346.02 AUD)
最大連続損失:
-521.85 AUD (2)
月間成長:
6.08%
アルゴリズム取引:
85%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.11 AUD
最大の:
724.88 AUD (5.54%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.52% (723.17 AUD)
エクイティによる:
16.98% (2 173.71 AUD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|82
|EURGBP
|43
|EURCHF
|38
|EURUSD
|20
|CADJPY
|20
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|579
|EURGBP
|636
|EURCHF
|106
|EURUSD
|286
|CADJPY
|243
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|5.7K
|EURGBP
|727
|EURCHF
|2.3K
|EURUSD
|1.5K
|CADJPY
|3.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +166.85 AUD
最悪のトレード: -344 AUD
最大連続の勝ち: 15
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +484.89 AUD
最大連続損失: -346.02 AUD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FXViewRSA-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
