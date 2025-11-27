SeñalesSecciones
Saulo Martelli

MymmTwo

Saulo Martelli
Fiabilidad
9 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 24%
FXViewRSA-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
203
Transacciones Rentables:
168 (82.75%)
Transacciones Irrentables:
35 (17.24%)
Mejor transacción:
166.85 AUD
Peor transacción:
-343.97 AUD
Beneficio Bruto:
5 401.41 AUD (20 861 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 975.06 AUD (7 479 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
21 (484.89 AUD)
Beneficio máximo consecutivo:
729.92 AUD (15)
Ratio de Sharpe:
0.23
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
9.49%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
25
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
3.35
Transacciones Largas:
107 (52.71%)
Transacciones Cortas:
96 (47.29%)
Factor de Beneficio:
1.82
Beneficio Esperado:
11.95 AUD
Beneficio medio:
32.15 AUD
Pérdidas medias:
-85.00 AUD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-346.02 AUD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-521.85 AUD (2)
Crecimiento al mes:
6.08%
Trading algorítmico:
85%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.11 AUD
Máxima:
724.88 AUD (5.54%)
Reducción relativa:
De balance:
5.52% (723.17 AUD)
De fondos:
16.98% (2 173.71 AUD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 82
EURGBP 43
EURCHF 38
EURUSD 20
CADJPY 20
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD 579
EURGBP 636
EURCHF 106
EURUSD 286
CADJPY 243
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD 5.7K
EURGBP 727
EURCHF 2.3K
EURUSD 1.5K
CADJPY 3.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +166.85 AUD
Peor transacción: -344 AUD
Máximo de ganancias consecutivas: 15
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +484.89 AUD
Pérdidas máximas consecutivas: -346.02 AUD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FXViewRSA-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

2025.11.27 11:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.27 11:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.21 23:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.21 23:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.21 23:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
